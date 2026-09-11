باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت بحران گیلان روز جمعه در این بیانیه آورده است: در روزهای اخیر و بهدنبال بارشهای شدید در استان گیلان، محتوایی جعلی با عنوان «تردد قایق موتوری در خیابانهای رشت» در شبکههای اجتماعی و رسانه های خارجی منتشر و بازنشر شد، تحلیل کارشناسی این محتوا نشان میدهد که تصویر مذکور ساختگی بوده و با هدف تشویش اذهان عمومی، تضعیف اعتماد شهروندان به نهادهای امدادی و ارائه تصویری غیرواقعی از شرایط شهر تولید شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: در تصویر منتشرشده، خودروهای سواری در حال تردد هستند و تنها بخش محدودی از تایر آنها با آب در تماس است، تردد قایق موتوری مستلزم عمق حداقلی و پیوستگی سطح آب برای عملکرد صحیح سامانه پیشران و پروانه است؛ حال آنکه در چنین شرایطی، سطح آب باید بهطور محسوس بالاتر از بدنه خودروها و ورودی واحدهای تجاری قرار داشته و نشانههایی نظیر جریان موضعی و امواج ناشی از پیشران قابل مشاهده باشد. هیچیک از این شاخصها در تصویر مورد ادعا وجود ندارد، این تناقض آشکار جعلی بودن محتوا را از منظر فنی و کارشناسی مدیریت بحران اثبات می کند.
مدیریت بحران گیلان در این بیانیه آورده است: بارشهای اخیر متناسب با اقلیم گیلان، وقوع آبگرفتگی موقت معابر را قابل انتظار کرده بود، از نخستین ساعات آغاز بارش، تیمهای امدادی، خدماتی و شهری با حضور میدانی در سطح شهر رشت، اقدامات لازم برای تخلیه رواناب سطحی و بازگرداندن سریع شرایط عادی را آغاز کردند، سیستم جمعآوری و هدایت آب سطحی شهر نیز در بازهای کوتاه، عمده رواناب را تخلیه و به مسیرهای خروجی رودخانه های گوهررود و زرجوب هدایت کرد، روند مدیریت شرایط، حاکی از آمادگی، هماهنگی و عملکرد مطلوب دستگاههای مسئول بوده است.
در ادامه این بیانیه افزوده شده است: انتشار چنین محتوایی را باید در چارچوب جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن تحلیل کرد؛ راهبردی که پس از ناکامی در میدانهای نظامی، با ابزارهایی چون فشار اقتصادی، تحریم، ایجاد تفرقه و فعالسازی دوقطبیهای اجتماعی و انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی دنبال میشود، هدف این عملیات، بیاعتمادسازی مردم عزیز نسبت به نهادهای امدادی، تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد ناامیدی در میان شهروندان است.
در چنین شرایطی، هوشیاری کامل مردم و مسئولان، تقویت تابآوری اجتماعی، وحدت و حضور آگاهانه و روشنگری در فضای مجازی، موثرترین راهکار مقابله با جنگ ترکیبی است.
از رسانهها، فعالان فضای مجازی و شهروندان انتظار میرود اطلاعات مربوط به حوادث و بلایا را تنها از مراجع رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای فاقد منبع معتبر خودداری کنند ضمن اینکه سواد رسانهای و پرهیز از دامهای عملیات روانی، امروز بخشی از مسئولیت شهروندی است.
مدیریت بحران استان گیلان ضمن تأکید بر شفافیت و اطلاعرسانی مستمر از همه شهروندان میخواهد با اعتماد به منابع رسمی، در برابر اخبار جعلی هوشیار بوده و آرامش خود را حفظ کنند.