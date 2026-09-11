باشگاه خبرنگاران جوان- طبق گزارش لوکاس موزتی، خبرنگار معتبر برزیلی، فیلیپه کوتینیو در مسیر انتقال رسمی به سانتوس قرار دارد. این انتقال که توسط فابریتزیو رومانو، خبرنگار مشهور نقل‌وانتقالات، نیز تأیید شده، قرار است دو هم‌تیمی قدیمی و دوست صمیمی را بار دیگر در یک تیم متحد کند. انتظار می‌رود کوتینیو امروز، ۱۱ سپتامبر، تست‌های پزشکی خود را در سانتوس پشت سر بگذارد.

کوتینیو که از زمان جدایی از واسکو دوگاما در ماه فوریه بدون باشگاه بوده، ۳۷ بازی و ۹ گل را در کارنامه این تیم ثبت کرده است. سانتوس نیز که در حال حاضر با کسب ۳۲ امتیاز از ۲۵ بازی در رده سیزدهم لیگ برتر برزیل قرار دارد، امیدوار است با حضور این ستاره، وضعیت خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.