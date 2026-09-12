جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت توربین، به جمع پنج کشور معدود سازنده این تجهیزات راهبردی در جهان پیوسته است. این دستاورد در حالی محقق شده که توربینهای نفتی و گازی به دلیل تنشهای حرارتی و مکانیکی بالا، از پیچیدهترین تجهیزات دوار صنعتی محسوب میشوند و ساخت آنها تا پیش از این در انحصار چند کشور غربی بود. هماکنون ایران نه تنها توانایی ساخت کامل توربین را دارد، بلکه در حوزه بازسازی قطعات نیز به یکی از قطبهای منطقه تبدیل شده است. سازندگان داخلی با تکیه بر دانش و تجربه بومی، قطعات موردنیاز برای تعمیر توربینهای صنعت نفت را در داخل کشور تولید میکنند.