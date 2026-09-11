ایجاد مسیر تازه برای تجارت و مبادلات مالی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مجلس، با اشاره شرکت کشور ایران در اجلاس وزرای بریکس اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با تحریمهایی که آمریکا با هدف تحت فشار قرار دادن ایران اعمال میکند، تقویت دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود:ایران باید ارتباطات اقتصادی خود را هم با کشورهای همسایه و هم با کشورهای آسیایی، آفریقایی، عربی و سایر کشورهایی که امکان همکاری با ایران دارند، افزایش دهیم.
وی افزود: در شرایطی که دشمن تلاش میکند از طریق فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی ایران را تحت فشار قرار دهد، توسعه روابط خارجی و استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد.
او بیان کرد: در حوزه اقتصادی نیز باید به دنبال آن باشیم که با ایجاد ارتباطات دوسویه و مبتنی بر منافع مشترک، اجازه ندهیم تحریمها تأثیر حداکثری خود را بر اقتصاد و معیشت مردم بگذارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بریکس از این جهت برای ایران اهمیت دارد که مجموعهای از کشورهای مهم اقتصادی در آن حضور دارند و هر کدام میتوانند ظرفیتهایی برای توسعه تجارت، سرمایهگذاری و مبادلات اقتصادی داشته باشند. بنابراین حضور ایران در این اجلاس را باید یک فرصت دانست و انتظار داشت که از این فرصت برای ایجاد ارتباطات مؤثر و توافقهای عملی استفاده شود.
هاشمی تصریح کرد: اینکه ایران در چنین مجامعی حضور داشته باشد و بتواند ظرفیتهای اقتصادی خود را معرفی کند، در شرایط فعلی بسیار ارزشمند است. البته صرف حضور در یک اجلاس نمیتواند همه مشکلات را برطرف کند، اما میتواند زمینه ارتباطات جدید و توافقهایی را فراهم کند که در ادامه به همکاریهای اقتصادی واقعی منجر شود.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، انجام مبادلات مالی، پولی و کالایی با کشورهای دارای منافع مشترک با ایران است. هرچه مسیرهای مبادلات اقتصادی متنوعتر شود، قدرت تحریمکنندگان برای محدود کردن اقتصاد ایران کاهش پیدا میکند. ما نباید اقتصاد خود را به چند مسیر محدود کنیم، بلکه باید از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و اعضای بریکس افزود: ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی برخوردار است و با بسیاری از کشورها مرز زمینی و مسیرهایتجاری دارد. استفاده درست از این ظرفیت میتواند در کاهش آثار فشارهای خارجی مؤثر باشد. در کنار آن، باید مسیرهای حملونقل، گمرکی و بانکی نیز تسهیل شود تا ظرفیت جغرافیایی کشور به مزیت واقعی اقتصادی تبدیل شود.
هاشمی نخل ابراهیمی همچنین بر ضرورت پیگیری توافقهای اقتصادی گذشته تأکید کرد و گفت: اقداماتی که برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند روسیه انجام شده و توافقهای گذشته با این کشورها، باید با جدیت دنبال شود. حضور وزیر اقتصاد در مجامع اقتصادی و پیگیری این توافقها میتواند به ایجاد ارتباطات پایدارتر کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مجلس این سفرها صرفاً در حد حضور و گفتوگو باقی نماند و برای کشور دستاورد عملی داشته باشد.
او گفت: در حوزه بانکی، گمرکی، بیمهای و مبادلات تجاری توافقهای مشخصی حاصل شود و ظرفیت کشورهای عضو بریکس برای توسعه تجارت ایران به کار گرفته شود، میتوان امیدوار بود که بخشی از فشارهای اقتصادی دشمن خنثی شود و آثار تحریمها بر زندگی مردم کاهش یابد.