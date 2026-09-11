باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که نیمه‌شب گذشته، محمد الیازوری (معروف به «ابوهیثم»)، فرمانده تیپ خان‌یونس در گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس)، را با یک پهپاد و شلیک دو موشک، هنگام عبور از نزدیکی مسجد «القبه» در جاده اصلی منطقه المواصی در جنوب نوار غزه، ترور کرده است.

منابع میدانی حماس اعلام کرده‌اند که شناسایی پیکر الیازوری به دلیل شدت انفجار بلافاصله ممکن نبوده، اما قطع ناگهانی ارتباط با او، نزدیکانش را متوجه هدف قرار گرفتن وی کرده و در ساعات اولیه بامداد، هویت او تأیید شده است.

بر اساس ادعای منابع مطلع، الیازوری پس از ترور عزالدین الحداد و محمد عوده در ماه مه گذشته، مسئولیت تیپ خان‌یونس را بر عهده گرفته بود. وی پیش‌تر فرماندهی بخش‌های مرکزی و غربی خان‌یونس و مسئولیت دستگاه اطلاعاتی القسام (از نهاد‌های اصلی طراح و جمع‌آوری‌کننده اطلاعات برای عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳) را در کارنامه خود داشته است.

الیازوری که از فرماندهان برجسته میدانی بود، به ادعای برخی منابع، از چندین سوءقصد از جمله حمله هوایی سال ۲۰۲۱ به تونلی مرکزی در خان‌یونس (که وی همراه با یحیی السنوار، محمد السنوار و رافع سلامه در آن حضور داشت)نجات یافته بود. وی علاوه بر نظارت بر عملیات ۷ اکتبر، در پروسه تحویل اسرا طی مبادلات قبلی نیز نقش داشته است.

در این حمله پهپادی، به ادعای این منابع، حذیفه ابو معمر (از مهندسان برجسته القسام و مسئول توسعه توانمندی‌های نظامی این گروه) نیز که همراه الیازوری بود، به شهادت رسیده است. منابع احتمال می‌دهند که هدف اصلی شناسایی‌شده توسط اسرائیل، ابو معمر بوده و آنها از حضور الیازوری در کنار وی اطلاع دقیقی نداشته‌اند.

همزمان، در حمله‌ای دیگر به خودرویی در شهرک حمد، مومن ابو لبده (از فرماندهان میدانی القسام در شرق رفح) نیز به شهادت رسیده است.

منبع: الجزیره