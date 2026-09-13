سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: بنابر پیش بینی معاونت زراعت تا پایان آبان برداشت سیب زمینی به ۳ میلیون تن می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در حال حاضر برداشت سیب زمینی در استان های مبادی تولید آغاز شده است به طوریکه بنابر پیش بینی معاونت زراعت تا پایان آبان برداشت سیب زمینی به ۳ میلیون تن می رسد.

به گفته وی، سازمان مرکزی تعاون روستایی بدون مداخله مستقیم در بازار، هماهنگی با سازمان مدیریت میوه و تره بار شهر تهران و جهاد کشاورزی استان همدان و اردبیل داشتیم که براین اساس بار به میزان کافی در میادین توزیع می شود.

برابری ادامه داد: بنابر آمار از هفته گذشته میزان ورودی سیب زمینی در میدان مرکزی تهران به هزار کامیون رسیده و براین اساس کالا به میزان کافی تامین و عرضه شده است و مشکل خاصی در بازار وجود ندارد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی قیمت کنونی عموم هر کیلو سیب زمینی برای مصرف کننده را کمتر از ۸۰ هزار تومان اعلام‌کرد و افزود: در مغازه های شمال شهر بالای ۱۰۰ هزار تومان فروخته می شود که از دستگاه های نظارتی انتظار می رود با گرانفروشان برخورد کنند.

وی قیمت هر کیلو سیب زمینی در مبادی تولید را ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان و در میدان مرکزی بین ۵۵ تا ۶۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: شاخص خرده فروشی در سطح شهر تهران در نظر بگیریم، در بازار شهرستانی میدان امام‌حسین که محل عمده مراجعه مردم است، کمتر از ۷۵ هزار تومان عرضه می شود که براین اساس تعادل نسبی در بازار برقرار است و امیدواریم‌ منافع تولیدکننده و مصرف کننده حفظ شود.

برابری با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش فاصله قیمت بین تولید تا عرضه گفت: در روستا بازارها هر کیلو سیب زمینی با نرخ ۵۹ هزار تومان در تهران عرضه می شود که انتظار می رود شرایط مطلوب عرضه استمرار یابد.

برچسب ها: تولید سیب زمینی ، بازار سیب زمینی ، قیمت سیب زمینی
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