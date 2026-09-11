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باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الجزیره به نقل از دیپلماتها گزارش داد که مذاکرهکنندگان لبنانی و اسرائیلی هشتمین دور مذاکرات صلح را در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر در رم برگزار خواهند کرد.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، دو طرف درباره ایجاد «مناطق آزمایشی» بیشتر در جنوب لبنان تحت کنترل ارتش این کشور گفتوگو خواهند کرد.
دور قبلی مذاکرات در ۴ تا ۶ اوت با اقدامات اسرائیل شکست خورد. اسرائیل در ۴ سپتامبر پنج زندانی را به مقامات لبنانی تحویل داد.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، اعلام کرد که لبنان روند مذاکرات را به سوی «خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این کشور و بازگشت ایمن ساکنان به جنوب» ادامه خواهد داد.
منبع: الجزیره