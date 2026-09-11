سخنگوی فدراسیون فوتبال می‌گوید که بازی پرسپولیس و خیبر به دلیل درخواست باشگاه لرستانی لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پس از اینکه سازمان لیگ روز گذشته از لغو بازی خیبر و پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر، خبر داد، مهدی تارتار سرمربی سرخ‌پوشان در گفت‌وگویی با اعتراض به این تصمیم اعلام کرد پرسپولیس با وجود حضور ۳ بازیکنش در اردوی تیم ملی امید، هیچ درخواستی برای تعویق این بازی که قرار بود ۲۲ شهریور برگزار شود نداشته است.

برهمین اساس امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره علت لغو بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد گفت: در ابتدا از تعامل باشگاه‌ها با تیم ملی امید و جوانان تشکر می‌کنم‌. جوانان ما به مرحله نهایی جام ملت‌ها صعود کرد. برخی باشگاه‌ها درخواست‌هایی کردند و با توجه به فرآیندی که طی می‌شد‌، سازمان لیگ ناگزیر بود برخی بازی‌ها را معوق کند. آدم باید واقعیت را بگوید که پرسپولیس نهایت همکاری را با سازمان لیگ و فدراسیون داشته است و از این باشگاه‌ و سایر باشگاه‌ها تشکر می‌کنم.

او افزود: برخی دیگر هم اقتضائات خاص خودشان را داشته و اعلام کردند در شرایطی هستیم که بازیکن نداریم یا می‌خواهیم در آسیا شرکت کنیم. پرسپولیس می‌گوید درخواستی برای تعویق بازی نداشتیم اما در سمت دیگر ماجرا هم خیبر بود که در تیم امید و جوانان بازیکن داشت. فراز کمالوند هم در این ایام همکاری زیادی کرده است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون عنوان کرد: الان در فیفادی نیستیم و امیر قلعه‌نویی و همکارانش نیز روی بازی‌های آسیایی تمرکز شدیدی دارند. برای لیست بزرگسالان سورپرایزهایی خواهیم داشت.

این درحالی است که باشگاه خیبر تنها مسعود محبی را در اردوی تیم ملی امید برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دارد اما در حال حاضر پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر و دانیال ایری از پرسپولیس در جمع شاگردان حسین عبدی هستند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم خیبر خرم آباد ، لیگ برتر فوتبال
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