باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برنامه الگوی کشت در زمان مقرر خود، قبل از آغاز سال زراعی به طور هوشمند ابلاغ شده است .

به گفته وی، طی ۲ سال اخیر برنامه‌ الگوی کشت را به استان ها و دهستان ها میفرستیم و پس از نظرسنجی و انجام اصلاحات، ابلاغ نهایی به معاونت زراعت ارسال می کنیم.

گل محمدی با بیان اینکه برنامه الگوی کشت با هدف کاهش مصرف آب ابلاغ می شود، افزود: علی رغم پیش بینی سازمان هواشناسی، برنامه خود را همچنان برای الگوی کشت در نظر گرفتیم و ارزیابی ما نشان می دهد که در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۸۰ درصد و در سال زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳، ۸۴ درصد برنامه ابلاغی الگوی کشت اجرا شده و در سال زراعی فعلی در حال جمع بندی اطلاعات هستیم. منتهی اینکه در استان ها خارج از الگوی کشت است، وزارت جهاد کشاورزی سیاست های الگوی کشت را دارد و سیاست های تنبیهی قانون گذار به ما اجازه نداده است و از طرفی آب در اختیار وزارت جهاد نیست؛ بنابراین اگر کشتی خارج از الگوی کشت ابلاغی انجام شده، باید دید آب مورد نیاز از کجا تامین شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این موضوع که برای اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی وزارتخانه ها باید پای کار بیایند، افزود: اجرای مصوبه الگوی کشت به طور عام نیازمند آن است که سایر دستگاه ها اعم از وزارت جهاد، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه پای کار بیایند. وزارت نفت در تامین سوخت، وزارت نیرو در تامین برق پای کار باشد چراکه برق گلخانه، دامداری و مرغداری نباید قطع شود.

به گفته وی، اگر تمامی نهادها پای کار بیایند، الگوی کشت هر آنچه تدوین شده، اجرا می شود.

وی گفت: براساس آمایش سرزمین آنچه که ما تدوین می کنیم، پیش بینی می شود که در سال زراعی فعلی بتوانیم به بالای ۸۵ درصد خودکفایی و تا پایان برنامه بالای ۹۰ درصد خودکفایی دست یابیم.