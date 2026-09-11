باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در مرحله یکچهارم نهایی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۱۰ امروز (جمعه، ۲۰ شهریور) به مصاف چینتایپه رفت و پیروز شد.
شاگردان روبرتو پیاتزا با پیروزی سه بر یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸) در این مسابقه، به نیمهنهایی صعود کردند و حریف استرالیا شدند.
این دیدار از ساعت ۱۴ شنبه، ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد.
ترکیب ایران: مرتضی شریفی، عیسی ناصری، علی حاجیپور، پوریا حسینخانزاده، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد و محمدرضا حضرتپور
سرمربی: روبرتو پیاتزا
ترکیب چینتایپه: یو شنگ چانگ، چیانگ یائو کای لو، یو چن چانگ، یی کای ون، پی چانگ تسای، یو چن هوانگ، یون لیانگ ژانگ
سرمربی: هوانگ هونگ یو
گزارش بازی
ست اول: ۲۵ بر ۱۹ ایران
شروع رقابت برابر بود و دو تیم امتیاز به امتیاز پیش رفتند. ایران ۹ - ۸ جلو بود که سرویس شریفی پس از دریافت توسط ژانگ به زمین ایران برگشت و خانزاده روی تور سریع به آن ضربه زد و امتیاز دهم را هم گرفت. ایران ۱۶ - ۱۴ جلو بود که چینتایپه یک حمله پایپ طراحی کرد و کای ون ضربه نهایی را زد. آبشار او به دست دفاع ایران خورد و بیرون رفت تا اختلاف امتیاز به یک برسد. در ادامه ایران هم همین نقشه را پیاده کرد و خانزاده امتیاز گرفت تا بازی ۱۷- ۱۵ به سود تیم ملی شود.
شریفی در خط سرویس قرار گرفت و دو امتیاز پیاپی مستقیم گرفت تا حریف در حالی که ایران ۱۹ - ۱۵ پیش باشد، وقت استراحت بگیرد. اسماعیلنژاد که دقایق پایانی ست به زمین آمد، توپ را با عبور از کنار دست دفاع در زمین حریف جای داد تا ایران ۲۵ - ۱۹ برنده شود.
ست دوم: ۲۵ بر ۱۹ ایران
ایران ۲ امتیاز ابتدایی را گرفت. ناصری با دفاع بازیکن حریف امتیاز سوم را هم کسب کرد. کایون مقابل آبشار حاجیپور ایستاد و او را دفاع کرد که توپ پس از برخورد به بازیکنان ایران و تور در نهایت به زمین خورد تا حریف امتیاز ۵ را بگیرد و بازی ۶ - ۵ به کمترین اختلاف برسد. در ضربه بعد بهنژاد به جای اینکه پاس بدهد، با یک جای خالی امتیاز هفتم ایران را گرفت. بازی در امتیاز ۱۰ برابر بود که آبشار بازیکن چینتایپه بدون برخورد به دفاع از خط کناری زمین ایران بیرون رفت. در ادامه هم آبشار ناصری بعد از دریافت به زمین ایران برگشت که خانزاده روی تور به آن ضربه زد که به پشت بازیکن حریف برخورد کرد و سپس به زمین خورد تا ایران ۱۲ - ۱۰ جلو بیفتد.
حقپرست، چانگ را دفاع کرد که توپ در زمین حریف به زمین خورد و بازی ۲۲ - ۱۶ به سود ایران شد. بازیکن حریف به جای دریافت سرویس ناصری، توپ را به عقب زمین تیمشان فرستاد که دیگر همتیمیاش نتوانست آن را برگرداند و ایران به امتیاز ۲۳ رسید. تیم ملی ست را ۲۵ - ۱۹ برنده شد.
ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ چنتایپه
رقابت در ابتدا نزدیک بود تا اینکه حقپرست و حاجیپور دفاع شدند و حریف ۸ - ۵ جلو افتاد. دست باطنی هنگام دریافت توپ به تور خورد و امتیاز نهم هم به حریف داده شد تا پیاتزا اولین وقت استراحت خود در این مسابقه را بگیرد. اختلاف امتیاز همچنان ادامه پیدا کرد و بازیکنان ایران بارها دفاع شدند تا پیاتزا بار دیگر در امتیاز ۱۵ - ۸ وقت استراحت بگیرد و به بازیکنان بگوید هنوز بازی تمام نشده و با تمرکز بازی کنند.
اسماعیلنژاد به زمین آمد و امتیاز مستقیم سرویس گرفت. باطنی با یک ضربه سرعتی ایران را به امتیاز ۱۳ رساند. چانگ سرویس زد که حضرتپور برای دریافت آن شیرجه زد، اما به زمین خورد و بازی ۲۲ - ۱۷ به سود این تیم شد. چینتایپه ست را ۲۵ - ۲۱ برنده شد.
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۸
شروع ست رقابت نزدیک بود. کایون با عبور از دفاع ایران توپ خود را در انتهای زمین ایران جای داد و بازی را در امتیاز ۴ برابر کرد. هوانگ شریفی را دفاع کرد و توپ زیر تور در زمین ایران فرود آمد تا دو تیم در امیتاز ۶ برابر شوند. ایران ۸ - ۶ جلو بود که خانزاده چانگ را دفاع کرد، توپ در زمین این تیم فرود آمد و کسی نتوانست آن را دریافت کند تا امتیاز نهم برای ایران به دست بیاید.
اسماعیلنژاد که از ابتدای این ست در ترکیب تیم بود، بارها امتیاز گرفت. بازی ۱۸ - ۱۲ بود که بهنژاد به اسماعیلنژاد پاس داد، اما این بازیکن دفاع شد و حریف به امتیاز ۱۳ رسید. بهنژاد در حمله بعدی بار دیگر به اسماعیلنژاد پاس داد که او هم آبشار خود را بالاتر از دست دفاع زد که در خط انتهایی زمین را گرفت و بازی ۱۹ - ۱۳ شد. در نهایت ایران این ست را ۲۵ بر ۱۸ برد و با پیروزی ۳ بر یک به نیمه نهایی صعود کرد.