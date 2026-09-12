باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال با توجه به شرایط مساعد اقلیمی در کشت اول، وضعیت تولید برنج مطلوب بود، اما بدلیل بارش های اخیر کشت دوم و رتون آسیب های جدی دیدند.

به گفته وی، بنابر اعلام هواشناسی مبنی بر بارش های زودرس در فصل پاییز این احتمال وجود دارد که کشت دوم و رتون مناسب نباشد.

پیشه ور قیمت هر کیلو برنج کیفی در عمده فروشی های استان های شمالی با ۱۰ درصد شکستگی را ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اعلام‌کرد و افزود: در حال حاضر برنج در انبارها موجود است و بدلیل وضعیت مطلوب کشت اول، مشکلی در توزیع نداریم و علت نوسانات قیمت ناشی از افزایش چندبرابری هزینه های تولید اعم از برق، سوخت، هزینه های کارگری و نهاده است.

کارشناس کشاورزی ادامه داد: امسال برآورد می شود که تولید ارقام‌محلی و پرمحصول به ۲ میلیون تن برسد.

وی با اشاره به آینده بازار برنج تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که با استمرار روند فعلی نوسانی در بازار نخواهیم داشت، اما اگر طبق سنوات قبل در دست دلالان قرار بگیرد، احتمال نوسان قیمت دور از انتظار نیست.



