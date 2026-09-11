شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و با صلابت شهرستان ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد و نود شبانه روز است که فریاد اقتدار به دنیا مخابره شد، و مردم اقصی نقاط کشورمان با حضور با شکوه خود در قرار‌های شبانه از ایران مقتدر و آزاد سخن گفتند و به فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند. مردم همیشه در صحنه و باصلابت شهرستان ماهدشت استان البرز از قافله وطن دوستی بازنماندند و بار دیگر با حضور پرشور خود انزجار را از دشمنان نشان دادند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

تجمعات شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

فریاد اقتدار مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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