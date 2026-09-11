شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و با صلابت شهرستان ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از صد و نود شبانه روز است که فریاد اقتدار به دنیا مخابره شد، و مردم اقصی نقاط کشورمان با حضور با شکوه خود در قرارهای شبانه از ایران مقتدر و آزاد سخن گفتند و به فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند. مردم همیشه در صحنه و باصلابت شهرستان ماهدشت استان البرز از قافله وطن دوستی بازنماندند و بار دیگر با حضور پرشور خود انزجار را از دشمنان نشان دادند.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز
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