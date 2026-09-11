انجمن اتومبیلرانی آمریکا اعلام کرد که قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت گازوئیل در ایالات متحده برای اولین بار در بحبوحه افزایش شدید قیمت نفت مرتبط با تنش‌های جاری در خاورمیانه، از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفت.

داده‌های انجمن اتومبیلرانی آمریکا نشان داد که قیمت گازوئیل تا روز جمعه به ۶٫۰۵ دلار رسیده است.

قیمت نفت خام روز جمعه به دلیل جنگ جاری آمریکا و ایران و تنش‌های مرتبط در خاورمیانه، به صورت هفتگی حدود ۱۰ درصد جهش کرد.

قیمت آتی برنت تا ساعت ۰۸:۰۰ به وقت جهانی، ۱۰۶ دلار در هر بشکه بود، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت با ۱۰۱ دلار معامله شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه گفت که قیمت‌های بالای فعلی انرژی مربوط به تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

انتظار می‌رود ایران و کشور‌های خلیج فارس روز دوشنبه در عمان برای بحث در مورد ترتیبات موقت مدیریت کشتیرانی از طریق هرمز دیدار کنند.

در همین حال، سواحل غربی یمن شاهد تحولات سریع نظامی بود و رسانه‌ها از پیشروی حوثی‌ها در چندین جبهه به سمت مناطق نزدیک المخا و تنگه باب‌المندب خبر دادند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، قیمت بنزین
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