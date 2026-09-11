باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عماد شمسی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در آستانه برگزاری کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در راستای گرامیداشت مقام شامخ شهدا و ایجاد فضای متناسب با این رویداد مهم فرهنگی، تمامی ظرفیت‌های تبلیغاتی و بصری مدیریت شهری برای فضاسازی شهر به کار گرفته شده است.

وی افزود: در همین راستا عملیات فضاسازی میادین و معابر اصلی شهر با نصب ریسه‌های مناسبتی، اکران بنر‌ها و سازه‌های تبلیغاتی با مضامین مرتبط با شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین فضاسازی محل برگزاری کنگره انجام شده است.

شمسی‌پور ادامه داد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر نیز با استفاده از ظرفیت اتوبوس‌ها و سایر فضا‌های تبلیغاتی، متناسب با برگزاری کنگره فضاسازی شده و بیلبورد‌های شهری نیز به پیام‌ها و تصاویر مرتبط با شهدا و این رویداد ملی اختصاص یافته است.

سرپرست ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شهرکرد با تأکید بر اهمیت نقش سیمای شهری در انتقال پیام‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود از بیلبورد‌ها و سازه‌های تبلیغاتی گرفته تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی، میادین و معابر شهری، فضای شهر حال‌وهوای کنگره شهدای استان را به خود بگیرد.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد فضایی در شأن این رویداد بزرگ فرهنگی است.

شمسی‌پور از همکاری بخش‌های مختلف شهرداری ازجمله سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر، واحد عمرانی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مجموعه‌های اجرایی مرتبط در اجرای برنامه‌های فضاسازی شهری قدردانی کرد و افزود: شهرداری شهرکرد تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی خود، سهمی شایسته در برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان داشته باشد.