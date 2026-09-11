باشگاه خبرنگاران جوان_رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب از پلمب یک واحد رستوران و یک واحد سوپرمارکت به دلیل رعایت نکردن موازین و الزامات بهداشتی خبر داد.
نجفی، دکتر حمیدرضا بهزادی اظهار داشت: نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی از برنامههای مستمر مرکز بهداشت شهرستان میناب است و کارشناسان بهداشت محیط با هدف پیشگیری از بروز تهدیدهای سلامت، تأمین ایمنی مواد غذایی و حفظ سلامت شهروندان، بهصورت مستمر از واحدهای صنفی بازدید میکنند.
وی افزود: در جریان بازرسیهای انجام شده از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، یک واحد رستوران و یک واحد سوپرمارکت به دلیل رعایت نکردن الزامات و موازین بهداشتی شناسایی شدند که پس از انجام مراحل قانونی، این ۲ واحد صنفی پلمب شدند.
رئیس مرکز بهداشت میناب با تأکید بر اینکه رعایت اصول بهداشتی در واحدهای صنفی مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، ادامه داد: صاحبان مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی باید الزامات بهداشتی را بهطور جدی رعایت کنند و نسبت به سلامت مواد غذایی، شرایط نگهداری، بهداشت محیط و بهداشت فردی کارکنان توجه ویژه داشته باشند.
بهزادی خاطرنشان کرد: بازرسیهای بهداشت محیط بهصورت مستمر ادامه دارد و هدف اصلی این نظارتها، برخورد صرف با واحدهای متخلف نیست، بلکه پیشگیری از بروز بیماریها و تهدیدهای بهداشتی و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه است.
مهندس روحالله اکبرپور، مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان میناب نیز گفت: کارشناسان بهداشت محیط بهصورت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی و مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی نظارت دارند و موارد تخلف پس از شناسایی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی پیگیری میشود.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، ابتدا اقدامات قانونی از جمله تذکر و اخطار انجام میشود و چنانچه تخلف ادامه داشته باشد یا تخلف بهگونهای باشد که سلامت مردم را تهدید کند، اقدامات قانونی لازم از جمله معرفی به مراجع ذیصلاح و پلمب واحد متخلف در دستور کار قرار میگیرد.
اکبرپور تأکید کرد: همکاری صاحبان واحدهای صنفی با کارشناسان بهداشت محیط و رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی میتواند نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم و ارتقای سلامت جامعه داشته باشد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در رستورانها، فروشگاهها، مراکز عرضه مواد غذایی و سایر واحدهای مرتبط، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.
بهزادی گفت: گزارشهای مردمی پس از ثبت در سامانه ۱۹۰ توسط کارشناسان مربوطه بررسی و در صورت تأیید تخلف، اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: مشارکت مردم و گزارش بهموقع تخلفات میتواند در کنار نظارتهای مستمر کارشناسان بهداشت محیط، نقش مؤثری در حفظ سلامت عمومی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی در شهرستان میناب داشته باشد.