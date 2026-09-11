حکم کیفر خواست برای مدیران جهت دریافت پاداش ۲۰ هزار دلاری به فدراسیون فوتبال ارسال نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در واکنش به این سوال که کیفر خواست برای تعدادی از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال به خاطر دریافت پاداش ۲۰ هزار دلار صادر شده است، اظهار کرد: هیچ حکمی به مجموعه فدراسیون فوتبال ارسال نشده است.   این موضوع اساسا برای ۵ سال پیش است و گرفتن پاداش در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است و کارمندان و عزیزانی که در فدراسیون فوتبال زحمت می‌کشند بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی پاداشی دریافت می‌کنند. البته رئیس فدراسیون فوتبال در هیچ کدام از دوره‌های جام جهانی پاداشی دریافت نکرده است.  

او افزود: افرادی که  در هیئت رئیسه قبلی فدراسیون فوتبال پاداش صعود به جام جهانی را گرفته بودند این پاداش را برگرداندند. البته هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال ریالی را دریافت نکردند. ما منتظر هستیم که مراجع ذی صلاح در این باره اعلام رسمی کنند، تا دفاعیه خود را ارائه بدهیم.    بحث جایگزینی یک تیم ملی دیگر به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خیلی جدی بود. امیدوارم همه کمک کنند و  نگرشی که در حاکمیت بوده کمک به تیم ملی فوتبال بوده است. همچنین  هر ۳ قوه همراه تیم ملی فوتبال بودند. وزیر ورزش و جوانان هم در فرمایشات خود اشاره کردند که اتفاقات خوبی در جام جهانی رقم خورد. همه با هم دست به دست هم بدهیم و من به نسخه‌ای  جزو همدلی برای جام ملت‌های آسیایی فکر نمی‌کنم.  

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، هیئت رئیسه فوتبال
خبرهای مرتبط
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
کمیته انضباطی استقلال و پرسپولیس را جریمه نکرد
مدیرعامل گل گهر سیرجان: هیچ سندی در مورد فحاشی عالیشاه وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آفساید لاین VAR به طور کلی قطع است
دلیل لغو بازی پرسپولیس و خیبر مشخص شد
بایرن مونیخ ۵ - ۰ بوده گلیمت/کولاک باواریایی ها در هفته نخست + فیلم
منچستر یونایتد ۴ - ۰ صباح/نمایش مقتدرانه شیاطین سرخ در اولدترافورد + فیلم
سرخپوشان همچنان تمرین می کنند
ایران ۳ - ۱ چین‌تایپه/ شاگردان پیاتزا به نیمه‌نهایی آسیا رسیدند
درخشش موی‌تای‌کاران ایران در کوزوو با ۲ طلای تاریخی
ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی در مسیر استاندارد‌های AFC؛ ظرفیت به ۱۵ هزار نفر می‌رسد
اتحاد دوباره در برزیل؛ کوتینیو به سانتوس می‌پیوندد
حکمی علیه مدیران فدراسیون فوتبال صادر نشده است
آخرین اخبار
جوابیه فدراسیون فوتبال به ادعای جنجالی خداداد عزیزی
بازی بدون تماشاگر در فوتبال ایران ممنوع شد
حکمی علیه مدیران فدراسیون فوتبال صادر نشده است
دلیل لغو بازی پرسپولیس و خیبر مشخص شد
ایران ۳ - ۱ چین‌تایپه/ شاگردان پیاتزا به نیمه‌نهایی آسیا رسیدند
اتحاد دوباره در برزیل؛ کوتینیو به سانتوس می‌پیوندد
درخشش موی‌تای‌کاران ایران در کوزوو با ۲ طلای تاریخی
ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی در مسیر استاندارد‌های AFC؛ ظرفیت به ۱۵ هزار نفر می‌رسد
منچستر یونایتد ۴ - ۰ صباح/نمایش مقتدرانه شیاطین سرخ در اولدترافورد + فیلم
بایرن مونیخ ۵ - ۰ بوده گلیمت/کولاک باواریایی ها در هفته نخست + فیلم
سرخپوشان همچنان تمرین می کنند
آفساید لاین VAR به طور کلی قطع است
پیروزی گل گهر مقابل شمس آذر در دیداری پُر گل
اولین شکست تراکتور در لیگ برتر/ استقلال خوزستان سه امتیاز با‌ ارزش کسب کرد
خلیلی: پرسپولیس مخالف تعویق بازی با خیبر است
آبی‌ها به رده دوم رسیدند/ پیروزی شیرین استقلال در خانه
تارتار: دستی از غیب بازی پرسپولیس را لغو کرد
قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه آسیا
قطعی شدن مدال زیر ۱۳ سال شیروانی در بانکوک