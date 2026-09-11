حکم کیفر خواست برای مدیران جهت دریافت پاداش ۲۰ هزار دلاری به فدراسیون فوتبال ارسال نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در واکنش به این سوال که کیفر خواست برای تعدادی از مدیران فعلی و سابق فدراسیون فوتبال به خاطر دریافت پاداش ۲۰ هزار دلار صادر شده است، اظهار کرد: هیچ حکمی به مجموعه فدراسیون فوتبال ارسال نشده است. این موضوع اساسا برای ۵ سال پیش است و گرفتن پاداش در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است و کارمندان و عزیزانی که در فدراسیون فوتبال زحمت می‌کشند بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی پاداشی دریافت می‌کنند. البته رئیس فدراسیون فوتبال در هیچ کدام از دوره‌های جام جهانی پاداشی دریافت نکرده است.

او افزود: افرادی که در هیئت رئیسه قبلی فدراسیون فوتبال پاداش صعود به جام جهانی را گرفته بودند این پاداش را برگرداندند. البته هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال ریالی را دریافت نکردند. ما منتظر هستیم که مراجع ذی صلاح در این باره اعلام رسمی کنند، تا دفاعیه خود را ارائه بدهیم. بحث جایگزینی یک تیم ملی دیگر به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خیلی جدی بود. امیدوارم همه کمک کنند و نگرشی که در حاکمیت بوده کمک به تیم ملی فوتبال بوده است. همچنین هر ۳ قوه همراه تیم ملی فوتبال بودند. وزیر ورزش و جوانان هم در فرمایشات خود اشاره کردند که اتفاقات خوبی در جام جهانی رقم خورد. همه با هم دست به دست هم بدهیم و من به نسخه‌ای جزو همدلی برای جام ملت‌های آسیایی فکر نمی‌کنم.