باشگاه خبرنگاران جوان - حسن یزدانی تصاویری از تمرینات هوازی خود کنار ساحل دریای خزر را در صفحه شخصی منتشر کرد و نوشت "هر بار سخت‌تر از قبل، اما هدف همان قله است. تا آخرین قدم تا آخرین نفس"

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۶ جهانی آبان‌ماه امسال در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک می‌رود.

اگرچه حریفان حسن یزدانی در این مسابقات هنوز به طور کامل مشخص نشدند، اما حضور کایل اسنایدر کشتی گیر آمریکایی و قهرمان جهان و المپیک و آرش یوشیدا از ژاپن در مسابقات جهانی قطعی شده است و اگر عبدالرشید سعدالله‌یف در مسابقات انتخابی روس‌ها مقابل ماگومد کوربانوف پیروز شود جدال این چهار قهرمان دیدنی خواهد بود.