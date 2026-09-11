نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تغییر استراتژی دشمن در جنگ ترکیبی، بر ضرورت همدلی مردم در برابر تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با توصیه نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری، اظهار کرد: برای سفر آخرت، توشه‌ای بهتر از تقوا و خداترسی نمی‌توان یافت.

او در ادامه با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید اقتصاد مقاومتی را در سایه امنیت ملی و وحدت ملی دنبال کنیم.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، افزود: جنگ، یک جنگ ترکیبی است و نمی‌توان تنها به پیروزی‌های نظامی در میدان نبرد اکتفا کرد. باید در سایر عرصه‌های این جنگ نیز میدان‌داری و حضور مؤثر داشته باشیم.

دژکام ادامه داد: دشمن ضعف خود را در عرصه نظامی متوجه شده است؛ در جنگ ۴۰ روزه شاهد بودیم که پایگاه‌های دشمن مورد هدف قرار گرفت و امروز نیز اخبار مربوط به هدف قرار گرفتن ناوشکن‌های دشمن را می‌شنویم. این مسئله نشان می‌دهد دشمن می‌داند نزدیک شدن به مرز‌های ایران برایش خطرناک است و به همین دلیل تلاش می‌کند در سایر ابعاد جنگ ترکیبی دست برتر را پیدا کند.

او  تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند از درون، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد و از اختلافات و شکاف‌های داخلی بهره ببرد؛ بنابراین باید بسیار هوشیار باشیم و اجازه ندهیم هیچ مسئله‌ای بهانه‌ای در اختیار دشمن قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به نقش مردم در شرایط جنگی، گفت: وقتی جنگ است و ما از اسلام و ایران دفاع می‌کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید «به من چه» و وظیفه خود را به دیگری واگذار کند؛ همه ما باید برای پیروزی اسلام و عظمت ایران تلاش کنیم.

او افزود: مردم باید در کنار دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دینی و سایر مجموعه‌ها همکاری و همیاری داشته باشند. رهبر معظم انقلاب نیز بر استفاده از ظرفیت مردم تأکید کرده‌اند و این ظرفیت باید در عرصه اقتصادی و فرهنگی نیز به میدان بیاید تا همه با همکاری یکدیگر بتوانیم خدمت شایسته‌ای ارائه کنیم.

دژکام برای تبیین ضرورت همدلی مردم، به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، دو رزمنده که همواره با یکدیگر اختلاف و کل‌کل داشتند، در جریان یک عملیات با صحنه‌ای مواجه شدند که معنای واقعی مردانگی و برادری را نشان داد.

او ادامه داد: یکی از این دو رزمنده مجروح شده و توان حرکت نداشت. زمانی که دوستش از آنجا عبور می‌کرد، برخلاف انتظار، او را در آغوش گرفت و با وجود احتمال مجروح شدن خودش، وی را تا محل استقرار آمبولانس‌ها حمل کرد و نجات داد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه این خاطره درس بزرگی برای امروز جامعه است، اظهار کرد: ما در داخل کشور ممکن است اختلاف‌نظر و حتی کل‌کل‌های سیاسی داشته باشیم؛ یک حزب با حزب دیگر و یک جریان با جریان دیگر اختلافاتی دارند، اما اکنون صحنه‌ای است که اگر به داد یکدیگر نرسیم، دشمن پیروز خواهد شد.

دژکام تأکید کرد: مردانگی یعنی هر جریان و جناحی، با وجود همه اختلاف‌نظر‌هایی که با جریان دیگر دارد، در شرایطی که دشمن در مقابل ملت قرار گرفته است، رسم مردانگی و برادری را فراموش نکند. امروز رمز پیروزی ما وحدت ملی و امنیت ملی است.

او با اشاره به همراهی مردم با سیاست‌های اقتصادی کشور نیز گفت: مردم این مسائل را به‌خوبی می‌فهمند و نمونه آن را در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌توان مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: زمانی که سرمایه‌گذاران استان فارس حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کنند، یعنی مردم و سرمایه‌گذاران فهمیده‌اند که باید به کمک کشور و ملت خود بیایند.

او ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه مجموعه‌ها، در سال ۱۴۰۵ شاهد سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی بیشتری در استان فارس باشیم و گفت: امیدواریم فارس در حرکت مردمی برای عزت اسلام و ایران، همچنان در ردیف نخست کشور قرار داشته باشد.

دژکام در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور مردم در اقتصاد مقاومتی، گفت: بعثت و حضور مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی باید به‌طور جدی دیده شود و مردم باید برای تقویت اقتصاد کشور به میدان بیایند.

او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت قوی شدن ایران، اظهار کرد: امروز قدرت ایران در برخی عرصه‌ها به جایگاهی رسیده که حتی دیگران از ظهور یک قدرت بزرگ در جهان سخن می‌گویند. این جایگاه به همت مردم، برکت خون شهدا و ایثارگری جانبازان و ایثارگران به دست آمده است.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: حفظ این دستاورد‌ها از این مرحله به بعد نیز به صبر، مقاومت و استقامت نیاز دارد. ملت ایران مشکلات ناشی از محاصره اقتصادی را تجربه کرده و می‌داند که با وجود این فشار‌ها می‌توان ایستادگی کرد.

دژکام با تأکید بر اینکه دشمن قادر به شکستن اراده ملت ایران نیست، افزود: وقتی می‌گوییم دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد، این سخن نشانه عزم و اراده ملت ایران است؛ همان دشمنی که در گذشته شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته است، این بار نیز ان‌شاءالله با مقاومت مردم راه به جایی نخواهد برد.

او با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه نحل، گفت: خداوند می‌فرماید «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛‌ای مؤمنان، صبر و مقاومت کنید و بدانید که صبر شما با عنایت الهی به نتیجه خواهد رسید.

امام جمعه شیراز افزود: خداوند همچنین می‌فرماید «وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمَّا یَمْکُرُونَ»؛ بنابراین نباید با اخبار و تبلیغات دشمن دچار نگرانی و ناامیدی شویم.

دژکام با بیان اینکه دشمن هر اندازه بیشتر فشار وارد کند، مردم باید همدل‌تر شوند، تصریح کرد: تا زمانی که مطیع ولایت هستیم و تقوا و نیکوکاری را پیشه می‌کنیم، دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

او در پایان گفت: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَالَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ»؛ خداوند با اهل تقوا و نیکوکاران است. مسیر پیروزی، مسیر همدلی، همراهی و رسیدگی به یکدیگر است و ان‌شاءالله به‌زودی شاهد پیروزی‌های بیشتر و عظمت روزافزون اسلام و ایران خواهیم بود.

برچسب ها: امام جمعه شیراز ، خطبه های نماز جمعه ، دشمن ، تضعیف ، وحدت ، اقتصاد ، اجتماع
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