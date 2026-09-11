باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبههای نماز جمعه شیراز با توصیه نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری، اظهار کرد: برای سفر آخرت، توشهای بهتر از تقوا و خداترسی نمیتوان یافت.
او در ادامه با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید اقتصاد مقاومتی را در سایه امنیت ملی و وحدت ملی دنبال کنیم.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، افزود: جنگ، یک جنگ ترکیبی است و نمیتوان تنها به پیروزیهای نظامی در میدان نبرد اکتفا کرد. باید در سایر عرصههای این جنگ نیز میدانداری و حضور مؤثر داشته باشیم.
دژکام ادامه داد: دشمن ضعف خود را در عرصه نظامی متوجه شده است؛ در جنگ ۴۰ روزه شاهد بودیم که پایگاههای دشمن مورد هدف قرار گرفت و امروز نیز اخبار مربوط به هدف قرار گرفتن ناوشکنهای دشمن را میشنویم. این مسئله نشان میدهد دشمن میداند نزدیک شدن به مرزهای ایران برایش خطرناک است و به همین دلیل تلاش میکند در سایر ابعاد جنگ ترکیبی دست برتر را پیدا کند.
او تأکید کرد: دشمن تلاش میکند از درون، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد و از اختلافات و شکافهای داخلی بهره ببرد؛ بنابراین باید بسیار هوشیار باشیم و اجازه ندهیم هیچ مسئلهای بهانهای در اختیار دشمن قرار دهد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به نقش مردم در شرایط جنگی، گفت: وقتی جنگ است و ما از اسلام و ایران دفاع میکنیم، هیچکس نمیتواند بگوید «به من چه» و وظیفه خود را به دیگری واگذار کند؛ همه ما باید برای پیروزی اسلام و عظمت ایران تلاش کنیم.
او افزود: مردم باید در کنار دولت، دستگاههای اجرایی، نهادهای دینی و سایر مجموعهها همکاری و همیاری داشته باشند. رهبر معظم انقلاب نیز بر استفاده از ظرفیت مردم تأکید کردهاند و این ظرفیت باید در عرصه اقتصادی و فرهنگی نیز به میدان بیاید تا همه با همکاری یکدیگر بتوانیم خدمت شایستهای ارائه کنیم.
دژکام برای تبیین ضرورت همدلی مردم، به خاطرهای از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، دو رزمنده که همواره با یکدیگر اختلاف و کلکل داشتند، در جریان یک عملیات با صحنهای مواجه شدند که معنای واقعی مردانگی و برادری را نشان داد.
او ادامه داد: یکی از این دو رزمنده مجروح شده و توان حرکت نداشت. زمانی که دوستش از آنجا عبور میکرد، برخلاف انتظار، او را در آغوش گرفت و با وجود احتمال مجروح شدن خودش، وی را تا محل استقرار آمبولانسها حمل کرد و نجات داد.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه این خاطره درس بزرگی برای امروز جامعه است، اظهار کرد: ما در داخل کشور ممکن است اختلافنظر و حتی کلکلهای سیاسی داشته باشیم؛ یک حزب با حزب دیگر و یک جریان با جریان دیگر اختلافاتی دارند، اما اکنون صحنهای است که اگر به داد یکدیگر نرسیم، دشمن پیروز خواهد شد.
دژکام تأکید کرد: مردانگی یعنی هر جریان و جناحی، با وجود همه اختلافنظرهایی که با جریان دیگر دارد، در شرایطی که دشمن در مقابل ملت قرار گرفته است، رسم مردانگی و برادری را فراموش نکند. امروز رمز پیروزی ما وحدت ملی و امنیت ملی است.
او با اشاره به همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی کشور نیز گفت: مردم این مسائل را بهخوبی میفهمند و نمونه آن را در سرمایهگذاریهای انجامشده میتوان مشاهده کرد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس افزود: زمانی که سرمایهگذاران استان فارس حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری میکنند، یعنی مردم و سرمایهگذاران فهمیدهاند که باید به کمک کشور و ملت خود بیایند.
او ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه مجموعهها، در سال ۱۴۰۵ شاهد سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی بیشتری در استان فارس باشیم و گفت: امیدواریم فارس در حرکت مردمی برای عزت اسلام و ایران، همچنان در ردیف نخست کشور قرار داشته باشد.
دژکام در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور مردم در اقتصاد مقاومتی، گفت: بعثت و حضور مردم در عرصه اقتصاد مقاومتی باید بهطور جدی دیده شود و مردم باید برای تقویت اقتصاد کشور به میدان بیایند.
او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت قوی شدن ایران، اظهار کرد: امروز قدرت ایران در برخی عرصهها به جایگاهی رسیده که حتی دیگران از ظهور یک قدرت بزرگ در جهان سخن میگویند. این جایگاه به همت مردم، برکت خون شهدا و ایثارگری جانبازان و ایثارگران به دست آمده است.
امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: حفظ این دستاوردها از این مرحله به بعد نیز به صبر، مقاومت و استقامت نیاز دارد. ملت ایران مشکلات ناشی از محاصره اقتصادی را تجربه کرده و میداند که با وجود این فشارها میتوان ایستادگی کرد.
دژکام با تأکید بر اینکه دشمن قادر به شکستن اراده ملت ایران نیست، افزود: وقتی میگوییم دشمن نمیتواند کاری انجام دهد، این سخن نشانه عزم و اراده ملت ایران است؛ همان دشمنی که در گذشته شکست خورده و دست از پا درازتر بازگشته است، این بار نیز انشاءالله با مقاومت مردم راه به جایی نخواهد برد.
او با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه نحل، گفت: خداوند میفرماید «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ»؛ای مؤمنان، صبر و مقاومت کنید و بدانید که صبر شما با عنایت الهی به نتیجه خواهد رسید.
امام جمعه شیراز افزود: خداوند همچنین میفرماید «وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تَکُ فِی ضَیْقٍ مِمَّا یَمْکُرُونَ»؛ بنابراین نباید با اخبار و تبلیغات دشمن دچار نگرانی و ناامیدی شویم.
دژکام با بیان اینکه دشمن هر اندازه بیشتر فشار وارد کند، مردم باید همدلتر شوند، تصریح کرد: تا زمانی که مطیع ولایت هستیم و تقوا و نیکوکاری را پیشه میکنیم، دشمن نمیتواند کاری از پیش ببرد.
او در پایان گفت: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَالَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ»؛ خداوند با اهل تقوا و نیکوکاران است. مسیر پیروزی، مسیر همدلی، همراهی و رسیدگی به یکدیگر است و انشاءالله بهزودی شاهد پیروزیهای بیشتر و عظمت روزافزون اسلام و ایران خواهیم بود.