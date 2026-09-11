باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، ارتباطات مستقیمی با فرماندهان نظامی ایالات متحده برقرار کرده تا ارزیابیهای صریح و واقعی آنها را درباره روند جنگ با ایران دریافت کند.
اصلیترین نگرانی فرماندهان نظامی، کاهش شدید ذخایر چندین نوع موشک از جمله سامانه پاتریوت و محدودیت سلاحهای دفاعی موجود برای مقابله و پاسخ به حملات ایران بوده است.
ونس این ارزیابیهای نگرانکننده درباره استراتژی جنگ و حجم ذخایر تسلیحاتی آمریکا را به دونالد ترامپ و حلقه نزدیکان او منتقل کرده است. همچنین ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، ونس را در جریان جزئیات دقیق حملات ایالات متحده و گزارشهای مربوط به تردد کشتیها در تنگه هرمز قرار داده است.
نیویورک تایمز در پایان خاطرنشان کرده است که این تماسهای ونس با فرماندهان نظامی، با آگاهی کامل دونالد ترامپ، پیت هگست (وزیر جنگ)، ژنرال کین و مارکو روبیو (وزیر خارجه) انجام شده است.
منبع: النشره