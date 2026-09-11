ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری قهرمان دسته ۶۵ کیلوگرم استعداد‌های برتر کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در رقابت‌های استعداد‌های برتر کشور در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال، نماینده شایسته چهارمحال و بختیاری در دسته ۶۵ کیلوگرم با عملکردی درخشان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

ابوالفضل عینی با ثبت رکورد ۹۷ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۱۳۱ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۲۸ کیلوگرم، عنوان قهرمانی و مدال طلای این دسته را از آن خود کرد تا بار دیگر نام چهارمحال و بختیاری در جمع استعداد‌های برتر وزنه‌برداری کشور بدرخشد.

در این دسته، محمدامین عامری از خوزستان با مجموع ۱۸۳ کیلوگرم به مدال نقره رسید و امیرحسین علی‌کرمی از لرستان با مجموع ۱۸۲ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.

برچسب ها: ورزش و جوانان ، استعداد برتر
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