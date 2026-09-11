رئیس فدراسیون فوتبال بازی بدون تماشاگر را ممنوع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز گذشته در جلسه‌ای با ارکان قضایی فدراسیون بر ممنوعیت برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران تأکید کرد. تاج در این جلسه خواستار آن شد جرائم دیگری برای تیم‌های متخلف در نظر گرفته شود.

این فصل، دیدار تراکتور و پرسپولیس با حکم محرومیت تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و هواداران دو تیم امکان حضور در ورزشگاه را نداشتند. 

محرومیت تماشاگران از حضور در ورزشگاه در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از احکام انضباطی اجرا شده و در موارد مختلف، مسابقات بدون حضور هواداران برگزار شده است.

برچسب ها: رئیس فدراسیون فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
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