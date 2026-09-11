باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهریز با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان، جهاد فی‌سبیل‌الله و در جهت تقویت نظام است و می‌تواند دشمنان و فتنه‌گران را از هرگونه تعرض و فتنه‌انگیزی بازدارد.

وی با اشاره به در پیش بودن ۲۶ شهریور، روز فوریت‌های پزشکی و اورژانس، از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های اورژانس قدردانی کرد و افزود: نیرو‌های اورژانس در شرایط سخت و در مواجهه با حوادث و مصدومان، خدمات صادقانه‌ای به مردم ارائه می‌کنند و باید از زحمات این عزیزان قدردانی کرد.

امام جمعه مهریز همچنین با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت هوشیاری مسئولان، نخبگان و مردم در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد و گفت: امروز میدان نبرد تغییر کرده و دشمن پس از ناکامی در میدان سخت، تلاش می‌کند جنگ را به عرصه ذهن و محاسبات مسئولان و تاب‌آوری مردم بکشاند.

محی‌الدینی افزود: مسئولان باید در سخنان و تصمیمات خود دقت کنند و مردم نیز مراقب باشند تحت تأثیر دوگانه‌سازی‌های موهوم و سخنان ناامیدکننده قرار نگیرند.

وی حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه دانست و تصریح کرد: دولت، مجلس، مسئولان، نخبگان و صاحبان تریبون باید مراقب باشند تصمیمات و سخنانشان به انسجام اجتماعی آسیب نزند؛ چراکه هر اقدامی که به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.

امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن، مقاومت و ایستادگی نیرو‌های انصارالله را مورد توجه قرار داد و گفت: پیروزی‌های مقاومت حاصل سال‌ها صبر، ایمان، استقامت و تکیه بر اصول و ارزش‌هاست و باید از آن درس گرفت.

وی با بیان اینکه ایمان و استقامت می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد، اظهار کرد: نباید در پیروزی‌ها مغرور شویم، بلکه باید آن را نتیجه نصرت الهی و تکیه بر خداوند و ارزش‌ها بدانیم.

محی‌الدینی همچنین موفقیت‌های علمی دانشجویان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و کسب ۴۵ مدال در المپیاد‌های جهانی را تبریک گفت و افزود: این موفقیت‌ها مایه افتخار کشور است و باید تلاش‌های جامعه علمی و دانشجویان مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وی موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی مهریز در نظام رتبه‌بندی تحولی کشور و همچنین راه‌اندازی رشته صنایع غذایی در شهرستان را از دیگر خبر‌های خوب مهریز دانست و از تلاش مسئولان، مدیران، کارکنان و دانشجویان در این زمینه قدردانی کرد.

منبع؛ روابط عمومی