باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه از فلوریدا، گفت که ایالات متحده می‌تواند سود سهام ۵٬۰۰۰ دلاری وعده‌داده‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، را از بودجه‌ای که برای اوکراین کنار می‌گذارد، پرداخت کند.

او به فاکس نیوز گفت: «فکر می‌کنم این یکی از بهترین پیشنهاد‌های سیاستی است که رئیس‌جمهور داشته است؛ و آنچه می‌خواهم بگویم این است که اگر آنها به دنبال راهی برای پرداخت آن هستند، ما می‌توانیم به راحتی بخشی از آن بودجه کمک‌های خارجی که به خارج از کشور می‌فرستیم را تخصیص دهیم، شاید بخشی از آنچه به اوکراین می‌رود، و آن را به مردم آمریکا که سزاوار آن هستند، بدهیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در دالاس در ۱۰ سپتامبر، وعده «سود سهام ترامپ» به مبلغ ۵٬۰۰۰ دلار به هر بزرگسال آمریکایی را در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر داد، با این شرط که «مردم پول خود را در ایالات متحده خرج کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با سی‌بی‌اس استدلال کرد که برای چنین پرداختی به تأیید کنگره نیازی نخواهد داشت.

منبع: تاس