امام جمعه موقت بندرعباس گفت: با پیروزی رزمندگان و جبهه مقاومت به فتح الفتوح نزدیک شده ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی با اشاره به شکست های دشمنان در نبرد علیه ایران گفت: با ضرباتی که دشمنان از رزمندگان و متحدان ایران خورده اند به زمان فتح الفتوح نزدیک شده ایم.
خطیب نماز جمعه بندرعباس گفت: ملت ایران از قطعنامهها و تصمیمهای نهادهای بینالمللی که تحت تأثیر قدرتهای استکباری صادر میشود، هراسی ندارد و با شناخت دشمنان و حفظ آمادگی، مسیر خود را ادامه میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبههای نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان، افزود: مردم ایران در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که از فشار و تهدید هراسی ندارند.
وی افزود: ملت ایران باید دشمنان خود و جریانهای استکباری را بهخوبی بشناسد و بداند بسیاری از تصمیمها و قطعنامههایی که علیه ایران صادر میشود، با هدف فشار بر ملت ایران است.
وی با اشاره به عملکرد برخی نهادهای بینالمللی، گفت: شورای امنیت، سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی باید بدانند که ملت ایران با وجود همه فشارها و مشکلات، از مواضع خود عقبنشینی نمیکند.
امام جمعه موقت بندرعباس افزود: در طول ۴۸ سال گذشته، دشمنان تلاشهای زیادی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران انجام دادهاند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، این فشارها را پشت سر گذاشته است.
حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی با تأکید بر ضرورت شناخت جریانهای استکباری، گفت: ملت ایران نباید از این قطعنامهها و فشارها هراس داشته باشد، بلکه باید با شناخت دشمنان، آمادگی خود را حفظ کند.
وی حضور مردم در صحنه را نشانه آمادگی و هوشیاری آنان دانست و افزود: حضور مردم در اجتماعات و برنامههای مختلف نشان میدهد که مردم همچنان در صحنه حضور دارند و پای آرمانهای خود ایستادهاند.
امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه نیز گفت: این حضور، نشانهای از آمادگی مردم است و میزان همراهی و حضور آنان در صحنه را نشان میدهد.