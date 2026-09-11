امام جمعه موقت بندرعباس گفت: با پیروزی رزمندگان و جبهه مقاومت به فتح الفتوح نزدیک شده ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی با اشاره به شکست های دشمنان در نبرد علیه ایران گفت: با ضرباتی که دشمنان از رزمندگان و متحدان ایران خورده اند به زمان فتح الفتوح نزدیک شده ایم.

خطیب نماز جمعه بندرعباس گفت: ملت ایران از قطعنامه‌ها و تصمیم‌های نهادهای بین‌المللی که تحت تأثیر قدرت‌های استکباری صادر می‌شود، هراسی ندارد و با شناخت دشمنان و حفظ آمادگی، مسیر خود را ادامه می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان، افزود: مردم ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که از فشار و تهدید هراسی ندارند.

وی افزود: ملت ایران باید دشمنان خود و جریان‌های استکباری را به‌خوبی بشناسد و بداند بسیاری از تصمیم‌ها و قطعنامه‌هایی که علیه ایران صادر می‌شود، با هدف فشار بر ملت ایران است.

وی با اشاره به عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی، گفت: شورای امنیت، سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی باید بدانند که ملت ایران با وجود همه فشارها و مشکلات، از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

امام جمعه موقت بندرعباس افزود: در طول ۴۸ سال گذشته، دشمنان تلاش‌های زیادی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، این فشارها را پشت سر گذاشته است.

حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی با تأکید بر ضرورت شناخت جریان‌های استکباری، گفت: ملت ایران نباید از این قطعنامه‌ها و فشارها هراس داشته باشد، بلکه باید با شناخت دشمنان، آمادگی خود را حفظ کند.

وی حضور مردم در صحنه را نشانه آمادگی و هوشیاری آنان دانست و افزود: حضور مردم در اجتماعات و برنامه‌های مختلف نشان می‌دهد که مردم همچنان در صحنه حضور دارند و پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه نیز گفت: این حضور، نشانه‌ای از آمادگی مردم است و میزان همراهی و حضور آنان در صحنه را نشان می‌دهد.

برچسب ها: نماز ، جمعه
خبرهای مرتبط
امام جمعه بندرعباس: هرگونه تعرض به متحدان ایران به منزله تعرض به خاک ایران است
تأکید امام جمعه بندرعباس بر اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکمیل ۳ پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان
پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در میناب؛ سلامت مردم خط قرمز نظارت‌های بهداشتی
آخرین اخبار
پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در میناب؛ سلامت مردم خط قرمز نظارت‌های بهداشتی
تکمیل ۳ پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در استان هرمزگان
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان