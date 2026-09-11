باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در خطبه های نماز جمعه این هفته، با هشدار نسبت به ورود دشمن به عرصه جنگ‌های شناختی و هدف قرار دادن حوزه عفاف، از قوای سه گانه خواست برای حل مشکلات معیشتی مردم و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی اقدام کنند.

وی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، با تحلیل تحولات سیاسی منطقه، تأکید کرد: ایران با ایستادگی مقتدرانه در برابر استکبار جهانی، توانسته است مانع از تلاش‌های آمریکا برای تاراج ثروت‌های کشور شود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وارد کردن آسیب‌های جدی به پایگاه‌های نظامی دشمن در منطقه، آن‌ها را به عقب رانده‌اند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به ابزارهای جدید نفوذ، از جوانان خواست در برابر فریب‌های دشمن در حوزه «جنگ‌های نرم و شناختی» به‌ویژه در زمینه حجاب و عفاف، هوشیار باشند.

وی تأکید کرد: نباید در برابر بی‌حجابی بی‌تفاوت ماند و بر لزوم حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی بر ضرورت برخورد شدید با مفسدان اقتصادی توسط قوای قضاییه، مجریه و مقننه تأکید کرد و خواستار اقدام قوی‌تر دولت و نهادهای حاکمیتی در راستای رفع مشکلات اقتصادی و خدمت به ملت شد.