به گفته امام جمعه کرمان، قدرت واقعی ایران را درست روایت کنیم که دشمن نتواند آن را زیر سوال ببرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نمازجمعه امروز کرمان که در مصلی امام علی شهرکرمان برگزار شد، گفت : از جمله مسائل مهم جامعه امروز ما مقوله حجاب و عفاف است ، وقتی نابودی تمدن اندلس با رواج بی بند وباری وبی حیایی درجامعه رخ داد در نتیجه باید مایه عبرت آیندگان باشد.

وی افزود :پوشش مناسب درجامعه برای آرامش روانی جامعه مهم است.

علیدادی سلیمانی بیان کرد: گفت‌و‌گو‌های سیاسی واجتماعی اگر به جنجال و بحث کشیده شود درست نیست و حکم دینی ما نیز بر نهی از این موارد است.

وی بیان کرد: شوخی‌های بیجا، ناسزا و بسیاری رذیلت‌های اخلاقی بعضا کینه ایجاد میکند اینها از زندگی باید حذف شوند.

امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز کشتار صبرا وشتیلا توسط اسرائیل گفت: کشتار بیگناهان ازخصوصیات ذاتی این رژیم ملعون است.

وی گفت: امروز دشمنی ها را در سوی مقابل با شدت تمام می‌بینید و جبهه مقاومت دربرابر این نگاه ایستاده ومبارزه می‌کند چه در یمن که باید پیروزی های اخیر را به آنان تبریک گفت چه در لبنان که حزب الله مردانه ایستاده یا عراق و دیگر نقاط جهان به محوریت ایران اسلامی امروز محکم جلوی شیطان ایستاده است.

وی بیان کرد: امروز دشمن به طور قطعی از پیروزی در میدان نظامی نسبت به ایران مایوس شده و هرحرکت مذبوحانه‌ای انجام می‌دهد چندبرابر جواب می‌گیرد پیروزی فرزندان تان را می‌بینید و هنوز پیروزی‌های چشمگیر در راه است و به فضل خدا و گفته تحلیلگر‌ها شکست دشمن قطعی است.

وی با اشاره به تغییر میدان مبارزه در دو سطح دیگر گفت :یک سطح نفوذ در دستگاه محاسباتی مسئولان و سطح دوم بوجود آوردن اختلاف بین مردم با دوگانه‌های موهوم است.

علیدادی سلیمانی تصریح کرد: از جمله این دوگانه ها، دوگانه موهوم جنگ ومذاکره، دوگانه وفاق و تندروی، دوگانه سازش یا جنگ طلبی و ده‌ها دوگانه موهوم دیور که دشمن خلق میکندو تلاش این است تفرفه و تزلزل در بین آحاد ملت بوجود بیاورد.

وی بیان کرد : دشمن اعتماد مردم به مسئولان و نیز اعتماد مردم به خودشان را می‌خواهد ازبین ببرد و نقشه این است مسئولان تصمیم ساز در ذهن شان گزاره‌هایی بوجود آید که شما نمی‌توانید مباززه کنید.

علیدادی سلیمانی تصریح کرد: وقتی بستر برای رشد ویروس نفوذ فراهم می‌شود باید مراقب باشید نفوذ بین مردم ومسولان رشد نکند، واین را بدانید که دشمن شما را به سمت هیاهوو غوغاسالاری می‌برد تا شرایط نفوذ را فراهم کند.

وی بیان کرد: امروز وظیفه ما رقم زدن ایران قوی‌تر است طبق بیان رهبر انقلاب و یکی از مسایلی که این قدرت را تصعیف می‌کند بهم زدن انسجام ملی است، قدرت واقعی ایران را باید صادقانه روایت کرد تا دشمن نتواند آن را زیرسوال ببرد.

امام جمعه کرمان افزود: بایدبا قدردانی از تلاش های رزمندگان ایجاد امید در جامعه کرد و در دانشگاه و مدارس متولیان باید فکر و اندیشه ای تدبیر کنند که نظام تعلیم و تربیت آسیب نبیند.

وی گفت: تربیت افسران مقتدر در بخش علمی اهمیت زیادی دارد در نتیجه باید به فضا‌های آموزشی به ویژه از بعد تربیت دینی دانش آموزان و دانشجویان توجه کرد.

امام جمعه کرمان افزود: عدم توقف پشتیبانی دفاعی کشور و تقویت آن باید مد نظر مسئولان قرار گیرد پیشرفت‌ها باید متناسب با علم روز باشد، تا درشرایط جنگی خودش را نشان داده و بتواند کشور را حفظ کند.

وی گفت: معیشت مردم در تاب آوری مردم اهمیت دارد به ویژه در روز‌های حساسی که در پیش رو است، معیشت مردم در دستور کار بوده و رفاه و آرامش مردم برای نظام اسلامی مهم است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: باید دست به دست هم داده ایران قوی‌تر را رقم بزنیم تا آزادگان جهان که توجه شان به ایران است امیدشان بیشتر شود با این امید که این نظام روزی زمینه ساز حکومت جهانی امام عصر شود.