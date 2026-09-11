باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهر صدرا ضمن تشریح ابعاد جنگ ایران با آمریکا اظهار داشت: امروز دستاوردهای بزرگی در این نبرد به دست آمده است که معتبرسازی تهدیدات از جمله آنهاست.
او افزود: امروز مرزهای دفاعی ما فرسنگها دورتر بنا نهاده شده که این نیز از دستاوردهای بزرگ ما در این نبرد بوده است.
عزیزی خاطرنشان کرد: دشمن از ایران ضربه خورده و به دنبال کینه توزی است که در این راستا فشار نظامی و اقتصادی را در دستور کار دارد.
او با بیان اینکه خلع سلاح مقاومت هرگز محقق نخواهد شد، تصریح کرد: آمریکاییها در این زمینه نیز شکست خواهند خورد.
عزیزی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات انجام شده در شهر صدرا اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزههای عمرانی و آموزشی در حال انجام است که احداث آرامستان، خط مترو، خطوط آب و فاضلاب، تصفیه خانه، میدان میوه و تره بار، کتابخانه مرکزی، ساخت مدرسه و ... از جمله آنهاست.
عزیزی ادامه داد: برخی از این اقدامات انجام شده و برخی نیز در آستانه انجام و عقد تفاهم است که با تسریع در امور میتوان توسعه را در صدرا سرعت بخشید.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان نیز بر وحدت و انسجام تمامی آحاد مردم تاکید کرد و گفت: امروز حفظ وحدت از اولویتهای نظام است و از هر سخن و اقدامی که بوی تفرقه میدهد باید پرهیز کنیم.