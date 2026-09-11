باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - بهمن صبور، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارز دارو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش داشته است و به همین دلیل قیمت تمام شده اقلام دارویی بیشتر شده است.
به گفته وی، بررسیها نشان میدهد که اوایل مهرماه واکسن آنفلوآنزا وارد کشور خواهد شد. واکسنها در خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت توزیع میشود و اولویت اصلی، گروههای در معرض خطر هستند.
صبور تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت برای مهرماه امسال حدود یک میلیون دز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور میشود.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، تا زمان تایید نهایی سویههای آنفلوآنزا اجازه صادرات واکسن به کشورها داده نمیشود.