رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: حدود یک میلیون دز واکسن آنفلوآنزا از مهرماه در مراکز بهداشتی توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - بهمن صبور، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارز دارو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش داشته است و به همین دلیل قیمت تمام شده اقلام دارویی بیشتر شده است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اوایل مهرماه واکسن آنفلوآنزا وارد کشور خواهد شد. واکسن‌ها در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت توزیع می‌شود و اولویت اصلی، گروه‌های در معرض خطر هستند.

صبور تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت برای مهرماه امسال حدود یک میلیون دز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، تا زمان تایید نهایی سویه‌های آنفلوآنزا اجازه صادرات واکسن به کشور‌ها داده نمی‌شود.

برچسب ها: واکسن انفلوآنزا ، کمبود واکسن
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