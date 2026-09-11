بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طبق برنامه قرار است تیم ملی فوتبال کشورمان در فیفا دی با تیم ملی ازبکستان، روسیه و یک حریف غیر آسیایی بازی دوستانه برگزار کند.
بعد از اینکه محل سومین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال نهایی شد، فدراسیون فوتبال نامش را اعلام میکند. این تیم از قاره آمریکای جنوبی است و تیم ملی فوتبال در ده سال اخیر نیز با آن روبهرو شده است.
همچنین یک تورنمنت چهارجانبه بین ایران، عراق، فیلیپین و لبنان به میزبانی عراق در آبانماه برگزار خواهد شد.
علاوه بر این، ستادی برای جام ملتهای آسیا، شکل گرفته که کلیه مسائل پشتیبانی را مدیریت میکند.