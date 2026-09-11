برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال در ۲ فیفا دی پیش رو اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طبق برنامه قرار است تیم ملی فوتبال کشورمان در فیفا دی با تیم ملی ازبکستان، روسیه و یک حریف غیر آسیایی بازی دوستانه برگزار کند.

 بعد از اینکه محل سومین بازی دوستانه تیم ملی فوتبال نهایی شد، فدراسیون فوتبال نامش را اعلام می‌کند.   این تیم از قاره آمریکای جنوبی است و تیم ملی فوتبال در ده سال اخیر نیز با آن رو‌به‌رو شده است.  

 همچنین یک تورنمنت چهارجانبه بین ایران، عراق، فیلیپین و لبنان به میزبانی عراق در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

علاوه بر این، ستادی برای جام ملت‌های آسیا، شکل گرفته که کلیه مسائل پشتیبانی را مدیریت می‌کند.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، بازی های دوستانه
خبرهای مرتبط
نبی: باشگاه های که با تیم امید همکاری نکنند به کمیته انضباطی معرفی می شوند + فیلم
زور تاج فقط به باشگاه‌ها می‌رسد؛
چرا رقم قرارداد و پاداش قلعه نویی رسانه‌ای نمی‌شود؟
حکمی علیه مدیران فدراسیون فوتبال صادر نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دلیل لغو بازی پرسپولیس و خیبر مشخص شد
آفساید لاین VAR به طور کلی قطع است
ایران ۳ - ۱ چین‌تایپه/ شاگردان پیاتزا به نیمه‌نهایی آسیا رسیدند
بایرن مونیخ ۵ - ۰ بوده گلیمت/کولاک باواریایی ها در هفته نخست + فیلم
منچستر یونایتد ۴ - ۰ صباح/نمایش مقتدرانه شیاطین سرخ در اولدترافورد + فیلم
سرخپوشان همچنان تمرین می کنند
جوابیه فدراسیون فوتبال به ادعای جنجالی خداداد عزیزی
درخشش موی‌تای‌کاران ایران در کوزوو با ۲ طلای تاریخی
بازی بدون تماشاگر در فوتبال ایران ممنوع شد
ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی در مسیر استاندارد‌های AFC؛ ظرفیت به ۱۵ هزار نفر می‌رسد
آخرین اخبار
رونمایی از دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی در ۲ فیفادی پیش رو
جوابیه فدراسیون فوتبال به ادعای جنجالی خداداد عزیزی
بازی بدون تماشاگر در فوتبال ایران ممنوع شد
حکمی علیه مدیران فدراسیون فوتبال صادر نشده است
دلیل لغو بازی پرسپولیس و خیبر مشخص شد
ایران ۳ - ۱ چین‌تایپه/ شاگردان پیاتزا به نیمه‌نهایی آسیا رسیدند
اتحاد دوباره در برزیل؛ کوتینیو به سانتوس می‌پیوندد
درخشش موی‌تای‌کاران ایران در کوزوو با ۲ طلای تاریخی
ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی در مسیر استاندارد‌های AFC؛ ظرفیت به ۱۵ هزار نفر می‌رسد
منچستر یونایتد ۴ - ۰ صباح/نمایش مقتدرانه شیاطین سرخ در اولدترافورد + فیلم
بایرن مونیخ ۵ - ۰ بوده گلیمت/کولاک باواریایی ها در هفته نخست + فیلم
سرخپوشان همچنان تمرین می کنند
آفساید لاین VAR به طور کلی قطع است
پیروزی گل گهر مقابل شمس آذر در دیداری پُر گل
اولین شکست تراکتور در لیگ برتر/ استقلال خوزستان سه امتیاز با‌ ارزش کسب کرد
خلیلی: پرسپولیس مخالف تعویق بازی با خیبر است
آبی‌ها به رده دوم رسیدند/ پیروزی شیرین استقلال در خانه
تارتار: دستی از غیب بازی پرسپولیس را لغو کرد
قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه آسیا