باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۵ سانحه رانندگی در محور‌های فارس ۲۵ مصدوم برجای گذاشت.

حادثه رانندگی در محور سروستان ـ شیراز با ۶ مصدوم

برخورد خودرو پژو ۲۰۶ و ۲ موتورسیکلت در محور سروستان ـ شیراز ۶ مصدوم به همراه داشت.

محمد وحید امیری مسئول اورژانس سروستان اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو پژو ۲۰۶ و ۲ موتورسیکلت در محور سروستان ـ شیراز بعد از پمپ بنزین فتح‌آباد، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در صحنه حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.

امیری تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

۳ مصدوم بر اثر واژگونی موتورسیکلت در قیروکارزین

واژگونی موتورسیکلت در قیروکارزین ۳ نفر را راهی بیمارستان کرد.

محسن زارع، مسئول اورژانس قیروکارزین نیز اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در ۲ کیلومتری روستای فتح آباد شهرستان قیروکارزین، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام محمدباقر (ع) قیر منتقل شدند.

زارع اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

برخورد ۲ خودرو در جاده کازرون با ۶ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور کازرون ۶ مصدوم به همراه داشت.

سید محسن حسینی مسئول اورژانس شهرستان کازرون اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه پراید با وانت پیکان در محور بورنجان به کازرون، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۶ مصدوم به همراه داشت، افزود: با حضور کارشناسان اورژانس، همه مصدومان این حادثه، با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.

حسینی گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در محور مرودشت ـ شیراز با ۵ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور مرودشت ـ شیراز ۵ مصدوم برجای گذاشت.

علی امیری مسئول اورژانس شهرستان مرودشت اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو پارس و پراید در محور مرودشت به شیراز، ۵ کیلومتر بعد از پل خان، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این سانحه ۵ مصدوم داشت، افزود: همه مصدومان با دریافت خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

امیری گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

حادثه در محور یاسوج با ۵ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور یاسوج ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز نیز بیان کرد: با اعلام برخورد ۲ خودرو پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ در محور یاسوج - اردکان - ابتدای روستای باغستان، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، تصریح کرد: همه مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای تکمیل درمان، به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.