باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی بلالی با حضور در صداوسیمای مرکز لرستان با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در عرصههای مختلف و نقش آنان در حفظ و پایداری کشور گفت: فرزندان این مملکت در هر حوزهای که باشند، نشان دادهاند برای ایران پایکار هستند و در شرایط سخت، مسئولیت خود را رها نمیکنند.
او با اشاره به تلاش نیروهای خدماتی و فنی در شرایط بحرانی افزود: این رفتار نشان میدهد ایران یکپارچه است و وحدتی در کشور وجود دارد که نمیتوان آن را از هم گسست.
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تنوع قومی در ایران اظهار کرد: یکی از ویژگیهای کشور ما این است که اقوام مختلف هرکدام رنگوبوی خاص خود را دارند، اما در کنار یکدیگر یک ملت واحد را تشکیل میدهند و همین وحدت، یکی از سرمایههای بزرگ کشور است.
بلالی با اشاره به سابقه خدمت خود در لرستان بیان کرد: یکی از افتخارات من این است که در دوران خدمت در نیروی هوافضای سپاه، بهترین دوره خدمتم را در این استان گذراندهام.
او با اشاره به نقش شهید طاهرپور در توسعه صنعت پهپادی کشور بیان کرد: این شهید در حوزه پهپادی کار بزرگی انجام داد و پهپاد شاهد ۱۳۶ یکی از دستاوردهای شهید طاهرپور است.
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به سالهای ابتدایی شکلگیری توان موشکی کشور اظهار کرد: در ابتدای فعالیت موشکی، همراه با شهید حاج حسن طهرانیمقدم و تعدادی دیگر از نیروها برای آموزش موشکی به سوریه رفتیم و پس از بازگشت، فعالیت خود را در این حوزه ادامه دادیم.
بلالی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، توان موشکی کشور بسیار محدود بود و تنها دو سکو در اختیار داشتیم که از لیبی آمده بود، ادامه داد: ما با همان امکانات محدود، عملیات انجام میدادیم.
او با اشاره به توسعه توان موشکی کشور در سالهای گذشته گفت: نهالی که در آن سالها کاشته شد، امروز به توان گستردهای تبدیل شده؛ بهگونهای که در عملیات وعده صادق ۱ و ۲، صدها موشک بهصورت همزمان مورد استفاده قرار گرفت.
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: در گذشته تمام توان موشکی ما به یک سکو محدود میشد که از یک نقطه شلیک انجام میداد، اما امروز بههمت شهدایی مانند شهید طاهرپور و دیگر شهدای این عرصه، این توان در سراسر کشور توسعه یافته و تکثیر شدهاست.
بلالی تأکید کرد: وعده الهی درباره فراهمکردن توان و آمادگی برای مقابله با تهدیدها، با رشادت و مجاهدت این شهدا به عرصه ظهور رسیده و امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از قدرتی برخوردارند که پایدار و مستمر است.
او با تأکید بر درونزا بودن توان دفاعی کشور گفت: اگر به دور ایران دیوار بتنی بکشند و سیم خاردار ایجاد کنند، نمیتوانند جلوی تولید موشک و پهپاد ما را بگیرند؛ زیرا این قدرت از توان نیروهای ایرانی سرچشمه میگیرد.