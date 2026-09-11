شهروندخبرنگار ما تصاویری از طبیعت مه آلود جاده قزوین، تنکابن و روستای جیرنده (منطقه باتیک) در واپسین روز‌های فصل تابستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای جیرنده در بخش الموت شرقی استان قزوین واقع شده است. این منطقه به دلیل آب و هوای مساعدی که دارد، هرساله گردشگران بسیاری روانه این روستای سرسبز می‌شند. این روستا درمنطقه باتیک و در میان رشته‌کوه‌های البرز، واقع در شمال شرق شهرستان قزوین، جنوب مازندران و گیلان واقع شده است.
هم اکنون که واپسین روز‌های فصل تابستان را سپری می‌کنیم، طبیعت مه آلود جاده قزوین، تنکابن سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمدرسول کریمی - قزوین

قابی خاطره انگیز از فضای مه آلود جاده روستای جیرنده به وقت تابستان

قابی خاطره انگیز از فضای مه آلود جاده روستای جیرنده به وقت تابستان

هوای مه آلود جاده روستای جیرنده

قابی خاطره انگیز از هوای مه آلود جاده روستای جیرنده به وقت تابستان

قابی خاطره انگیز از هوای مه آلود جاده روستای جیرنده به وقت تابستان

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برچسب ها: طبیعت گردشگری ، سوژه خبری ، اماکن گردشگری
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