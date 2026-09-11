باشگاه خبرنگاران جوان - روستای جیرنده در بخش الموت شرقی استان قزوین واقع شده است. این منطقه به دلیل آب و هوای مساعدی که دارد، هرساله گردشگران بسیاری روانه این روستای سرسبز می‌شند. این روستا درمنطقه باتیک و در میان رشته‌کوه‌های البرز، واقع در شمال شرق شهرستان قزوین، جنوب مازندران و گیلان واقع شده است.

هم اکنون که واپسین روز‌های فصل تابستان را سپری می‌کنیم، طبیعت مه آلود جاده قزوین، تنکابن سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمدرسول کریمی - قزوین

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