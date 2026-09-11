آکسیوس روز جمعه گزارش داد که برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز گذشته برای نشست‌های «فوری» درباره اوضاع خاورمیانه به عربستان سعودی سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آکسیوس روز جمعه گزارش داد که برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، روز گذشته برای نشست‌های «فوری» درباره اوضاع خاورمیانه به عربستان سعودی سفر کرد. گفته می‌شود او و مقامات سعودی در مورد هماهنگی پس از پیشروی سریع انصارالله در یمن گفت‌و‌گو کردند.

پیشتر امروز، این وب‌سایت خبری همچنین گزارش داد که محمد بن سلمان، ولی‌عهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است به انصارالله حمله کند، اما ترامپ این درخواست را رد کرده و ترجیح داده است مستقیماً با این گروه شبه‌نظامی درگیر نشود.

منبع: رویترز

برچسب ها: فرمانده سنتکام ، عربستان
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