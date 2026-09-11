باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی و جرایم خشن در سطح استان فارس، مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند علاوه بر شناسایی و بازداشت عاملان دو فقره قتل در شیراز و قادرآباد، چندین انبار و محموله بزرگ کالای قاچاق شامل مکمل‌های ورزشی، سوخت فاقد مجوز و اقلام الکترونیکی به ارزش بیش از ۴۲۵ میلیارد ریال را کشف و متهمان را به مراجع قضایی معرفی کنند.

کشف کالا‌های ۵۲ میلیاردی قاچاق توسط ماموران پلیس‌راه

فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف ۳ سواری پژو شوتی و کشف انواع کالاهی قاچاق به ارزش ۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط ماموران پلیس راه خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی بیان کرد: ماموران پلیس‌راه جنوب استان فارس حین کنترل محور‌های مواصلاتی و پایش خودرو‌های عبوری، به ۳ سواری پژو حامل بار مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

او با بیان اینکه رانندگان با مشاهده پلیس اقدام به دور زدن و قصد فرار داشتند، تصریح کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت، ۀ ماموران با اقدامات فنی خودرو‌ها را توقیف و در بررسی از آنها موفق شدند در مجموع ۳ هزار و ۳۲۵ گلس تلفن همراه، ۲۲۶ هزار نخ سیگار و ۲۱ ثوب پوشاک خارجی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این راستا ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دپوی مکمل‌های ورزشی ۳۵۰ میلیاردی قاچاق لو رفت

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف مکمل‌های ورزشی قاچاق و غیرمجاز به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال در شهرستان مهر خبر داد.

سردار یوسف ملک‎زاده در تشریح این خبر بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته ماموران انتظامی "مهر" از دپو پودر و قرص‌های مکمل ورزشی در انباری در یکی از محلات شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان موفق شدند ۲ هزار و ۱۶۰ قوطی انواع قرص و پودر‌های مکمل خارجی قاچاق را کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف کنسول بازی قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۱۰ دستگاه کنسول بازی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا، ماموران یگان"امداد" هنگام گشت زنی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، به یک موتور سیکلت دارای بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این موتورسیکلت، ۱۰ دستگاه کنسول بازی ps۵ قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راکب پس از تشکیل پرونده به مرکز مربوطه قانونی معرفی شد.

قتل جوان با چاقوی دوست

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری جوانی خبر داد که با چاقو دوست ۲۲ ساله خود را به قتل رسانده بود.

سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در "قادرآباد" شهرستان خرمبید در دوم شهریورماه سال جاری و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان فارس قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند که قاتل به شهرستان شیراز متواری و در منزلی خود را مخفی کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند قاتل ۲۰ ساله را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ حافطی با بیان اینکه قاتل در بازجویی اولیه اقرار کرد که به دلیل اختلافات شخصی با دوستم درگیر و با ضربات چاقو وی را به قتل رساندم، گفت: متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

اصابت چاقوی بردار زن به گردن داماد

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: فردی که با چاقو شوهر خواهر ۲۵ ساله خود را به قتل رسانده بود دستگیر و روانه دادسرا شد.

سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در یکی از محله‌های شیراز، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان و اهالی محل مشخص شد که قاتل به دلیل نامعلوم با داماد خودشان درگیر و با سلاح سرد وی را به قتل رسانده و متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی قضایی موفق شدند قاتل را در یکی از محله‎های شیراز دستگیر کنند.

سرهنگ حافطی با اشاره به اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، عنوان داشت: متهم ۳۰ ساله پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

توقیف محموله غذای حیوانات خانگی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف یک دستگاه خودرو حامل ۲۲ کیسه غذای حیوانات خانگی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی بیان داشت: ماموران انتظامی مرودشت حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

او افزود: ماموران جهت بررسی اتوبوس مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۲ کیسه غذای حیوانات خانگی خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت ارزش کالای کشف شده را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سوخت فاقد مجوز در لامرد

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی لامرد حین کنترل محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه ایسوزو، پژو و پراید وانت مشکوک که به دستور ایست پلیس توجهی ننموده و پس تعقیب و گریز آنان را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بررسی از این خودرو‌ها در مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوئیل و بنزین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص ۳ نفر راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان خفر

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خفر از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غلامحسین خشنودزاده در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح مبارزه با قاچاق کالا به مدت ۴۸ ساعت در این شهرستان اجرا و مأموران انتظامی شهرستان موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

او افزود: در این راستا ماموران انتظامی موفق به توقیف ۴ دستگاه سواری و کشف تعداد ۴ دستگاه یخچال، لباسشویی، تلویزیون و ۴۰۰ کیلوگرم ذغال فاقد مجوز شدند.

سرهنگ خشنودزاده با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سارقین کابل برق و قطعات خودرو در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری سارقین و کشف ۱۷ فقره سرقت کابل برق و لوازم و قطعات خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مبنی بر وقوع سرقت‌های کابل‌های برق و قطعات خودرو، شناسایی و تعقیب این متهمان در اولویت کار پلیس قرا گرفت.

سرهنگ یوسفی افزود: ماموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی ممسنی با اشاره به اینکه سارقین در بازجویی اولیه به ۱۷ فقره سرقت کابل برق و لوازم و قطعات خودرو اعتراف کردند، گفت: متهمین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۴۰ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه چنار از توقیف وانت حامل ۴۰ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲ هزار کیلوگرم کود شیمیایی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: راننده به مرجع قضایی معرفی شد.