باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۰ صیاد ایرانی که چند هفته قبل پس از گرفتارشدن در شرایط نامساعد جوی و انحراف از مسیر در آبهای منطقه توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند، با پیگیریهای کنسولی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند و به کشور بازمیگردند.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دوبی اعلام کرد این ۱۰ صیاد پس از طی مراحل لازم و انجام پیگیریهای کنسولی برای آزادی و بازگشت به کشور، دقایقی پیش فرودگاه دوبی را به مقصد بندرعباس ترک کردند.
این صیادان با پرواز شرکت هواپیمایی سپهران راهی بندرعباس شدهاند و قرار است پس از ورود به این شهر، به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
بر اساس این گزارش، صیادان ایرانی چند هفته پیش در پی وقوع طوفان و وزش باد شدید از مسیر اصلی خود منحرف شده و در ادامه توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شدند.
آزادی این افراد پس از پیگیریهای کنسولی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در امارات انجام شده است و اکنون روند بازگشت آنان به کشور آغاز شده است.
بازگشت این ۱۰ صیاد به بندرعباس، پایان دورهای از بلاتکلیفی و دوری آنان از خانوادههایشان است؛ صیادانی که در پی شرایط نامساعد جوی مسیر خود را از دست دادند و پس از چند هفته بازداشت، اکنون در مسیر بازگشت به شهر و خانوادههای خود قرار گرفتهاند.
منبع تسنیم