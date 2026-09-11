باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، به نقل از دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه گزارش داد که اگر ویلنیوس تصمیم به میزبانی از چنین سلاح‌هایی بگیرد، خاک لیتوانی ممکن است «در تیررس» زرادخانه هسته‌ای روسیه قرار گیرد.

ریانووستی به نقل از پسکوف نوشت: «و اگر سلاح‌های هسته‌ای در خاکی وجود داشته باشد که علیه ما نشانه رفته است، آنگاه خاک آن کشور نیز به همین ترتیب در تیررس سلاح‌های هسته‌ای ما قرار خواهد گرفت.»

لیتوانی اوایل امسال اعلام کرد که تا پایان سال، ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای را از قانون اساسی خود حذف خواهد کرد.

با این حال، مقامات لیتوانی بار‌ها گفته‌اند که هیچ برنامه‌ای برای میزبانی از چنین سلاح‌هایی در خاک این کشور وجود ندارد.

منبع: رویترز