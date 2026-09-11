باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سفر خود به هند را با گفت‌و‌گو با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، آغاز کرده است. این دیدار در مرکز همایش‌های بین‌المللی بهارات ماندپام در دهلی نو برگزار می‌شود.

پوتین برای شرکت در نشست بریکس که در پایتخت هند برگزار می‌شود، در این کشور به سر می‌برد. با این حال، برنامه روز اول او عمدتاً بر تعاملات دوجانبه با هند، کشور میزبان، و همچنین سایر اعضای این بلوک متمرکز است.

کاخ ریاست‌جمهوری روسیه از دیدار و رایزنی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، امروز (جمعه) در حاشیه نشست گروه بریکس در دهلی‌نو خبر داده است.

نمایشگاه صنعتی «اینوپروم» نیز در همین محل برگزار می‌شود و اولین حضور خود در هند را تجربه می‌کند. قرار است پوتین و مودی به زودی از این نمایشگاه بازدید کرده و غرفه‌های آن را ببینند.

رهبران روسیه و هند تماس‌های منظمی دارند. آخرین دیدار آنها اخیراً و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در اواخر اوت برگزار شد. پوتین همچنین کمتر از یک سال پیش یک سفر رسمی به دهلی نو داشت.

منبع: تاس