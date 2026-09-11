نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه معیشت و بیکاری جامعه آزار دهنده است، گفت : از سرمایه گذاری و رونق تولید حمایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی (ره ) رشت به امربه معروف و نهی از منکر اشاره و اظهار کرد : امر به معروف و نهی از منکر امروز در جامعه باید بیش از گذشته جایگاه ویژه ای داشته باشد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه امربه معروف و نهی از منکر به وسیله شیوه گفتاری و با زبان هنر باید در جامعه بیان شودتا نتیجه مطلوب داشته باشد ، افزود : در فرمایشات معمار کبیر انقلاب آروده شده است که برای جلوگیری از معصیت در جامعه از گفتار نرم بهره گرفته شود، اگر این شیوه نتیجه نداد با شیوه حکم و دستوری عمل شود.‌

وی با بیان اینکه از دیر باز تا کنون دشمنان در صدد فتنه و آشوب در کشور هستند ، اذعان کرد: اقدام به آشوب ها از توطئه های دشمنان است ، مدت تاب آوری جامعه با وجود تحریک ها و‌تهدیدات بالا رفته است .

وی به اقتدار و قدرت خیابانی اشاره کرد و گفت : ملت ما برای رضای خدا و دفاع از وطن در میدان هستند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان در فکر معیشت مردم باشند ،گفت : امروز تورم و بیکاری جامعه آزار دهنده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه تولید را در جامعه رونق دهید،گفت : دشمنان سعی دارند که نا کار آمدی نظام را نشان دهند تلاش کنید این توطئه ها نقش بر آب شود.

آیت الله فلاحتی اذعان داشت : برای ایجاد اشتغال از سرمایه گذاران حمایت شود و زمینه انگیزه ورود برای سرمایه گذاری را در کشور فراهم شود.