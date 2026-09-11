باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که طی ماههای پیش با تبلیغات رسانهای گسترده پیمان دفاعی میان سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با این رویکرد که حمله به هر یک از کشورها با مساعدت نظامی دو کشور دیگر مواجه میشود، شکل گرفت اما حالا تحولات جنگ یمن این معاهده نظامی را دود کرد.
بیبیسی فارسی در میانه همین تحولات درحالی که پیشتر با سر و صدای خبری زیادی پیمان مکه را طی رپرتاژ خبری پررنگ میکرد، حالا برای عدم انجام آن بهانه تراشی میکند.
این رسانه انگلیسی با طرح سئوالی یا این مضمون که « آیا پاکستان برای دفاع از عربستانسعودی وارد جنگ خواهد شد؟» نوشت:« دولت پاکستان در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک سو، براساس توافق دفاعی «مکه» با عربستان سعودی و ترکیه، تعهداتی در زمینه دفاع مشترک دارد و از سوی دیگر هرگونه اقدامی در این زمینه، بالقوه میتواند پاکستان را با تنشهای داخلی مواجه کند. بر اساس پیمان «مکه» حمله به هر یک از این کشورها، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.»
این رسانه ادامه داد: « در داخل پاکستان هم حمایت قابلتوجهی از ایران و آرمان فلسطینیها وجود دارد و به این دلیل اقدام نظامی مستقیم پاکستان علیه حوثیهای مورد حمایت ایران میتواند پیامدهای داخلی برای دولت پاکستان به دنبال داشته باشد.»
بیبیسی با اشاره به ترکیه، طرف دیگر این پیمان نامه دفاعی نوشت:« همزمان وزارت خارجه ترکیه، عضو دیگر پیمان «مکه» در اطلاعیهای حملات حوثیها به عربستان را به شدت محکوم کرد. ترکیه حمایت خود را از استقلال و تمامیت ارضی عربستان اعلام کرده است. اما این کشور اشاره ای به فعال کردن پیمان «مکه» نکرده است.»
بیبیسی در توجیه سئوالی که خود پرسیده، مینویسد: «اما آیا پاکستان میتواند به حوثیها حمله کند؟ از لحاظ نظری پاکستان می تواند برای دفاع از عربستان وارد جنگ شود. اما توافق «مکه» لزوماً پاکستان را ملزم به حمله مستقیم به یمن نمیکند. با توجه به ملاحظات داخلی پاکستان و تلاش این کشور برای حفظ روابط با تهران، حمله مستقیم پاکستان به مواضع حوثیها احتمالاً آخرین گزینه خواهد بود، نه نخستین واکنش.»
آنچه از این تحولات به خوبی مشخص است ورشکستگی دفاعی عربستان در سرمایهگذاری دیگر نظامی است؛ پیماننامهای که بیشتر به عنوان یک قرارداد تجاری توصیف شده تا دفاعی.
همچنین در زمانی که ناتو به عنوان الگو چنین ائتلافهایی تضعیف شده است، کارشناسان درباره اجرای چنین قراردادی ابراز تردید میکنند.
عربستان پیشتر با آمریکا چنین پیمانی امضا کرده بود اما جز هزینه و پولهای از دست رفته چیزی عاید ریاض نشد.
حالا تلاش دیگری در این زمینه از سوی عربستان به در بسته میخورد. جالب اینجاست که تبلیغات رسانهای این پیمان نامه که علیه ایران توسط رسانههای ضدانقلاب عنوان میشد زودتر از حد تصور توسط یمن دود شد و به هوا رفت.
منبع: فارس