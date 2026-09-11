امام جمعه موقت گرگان گفت: پیروزی های اخیر رزمندگان اسلام نشان دهنده توانمندی جبهه مقاومت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی؛ حجت‌الاسلام حجت برقرار در خطبه های نماز جمعه گرگان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مدنی اظهار کرد: امام خمینی (ره) درباره شخصیت شهید مدنی فرموده‌اند که ایشان از چهره‌های کم‌نظیر بود و در کنار برخورداری از علم فراوان، در عمل نیز ممتاز بود و از تقوا، تعهد و بی‌اعتنایی به دنیا برخوردار بود.

برقرار افزود: شهید مدنی در مسیر خودسازی به جایگاه والایی دست یافته بود و توانسته بود خود را در مسیر خداوند متعال بسازد و به همین دلیل نیز نام و یاد او برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.

امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، این شخصیت را از چهره‌های برجسته و مورد اعتماد اهل‌بیت (ع) دانست و گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از شخصیت‌های بسیار گرانقدر تاریخ تشیع است که در دوران امام رضا (ع)، امام جواد (ع) و امام هادی (ع) زندگی کرده است.

وی ادامه داد: جایگاه علمی و معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به اندازه‌ای بود که امام هادی (ع) مردم را برای دریافت پاسخ مسائل و مشکلات دینی به ایشان ارجاع می‌دادند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه علمی، فقهی و همچنین اعتماد ویژه امام هادی (ع) به ایشان است.

وی افزود: نقل شده است که حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اعتقادات و باور‌های خود را نزد امام هادی (ع) عرضه کرد تا در صورت وجود اشکال، مورد اصلاح قرار گیرد و این مسئله نیز نشان‌دهنده عمق علمی و معرفتی ایشان است.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در صبرا و شتیلا

امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا، این جنایت را یکی از نمونه‌های آشکار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین دانست و گفت: این رژیم در این جنایت، زنان، مردان، کودکان و جوانان بی‌گناه را به خاک و خون کشید.

وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنایات این رژیم تنها محدود به کشتار انسان‌های بی‌گناه نیست، بلکه آثار و تبعات آن زندگی، کشاورزی و زیرساخت‌های مردم فلسطین را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

برقرار با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ویژگی‌های انسان‌های فاسد و فتنه‌گر گفت: قرآن کریم درباره کسانی که در صورت دستیابی به قدرت، در زمین فساد ایجاد می‌کنند هشدار داده است و امروز نمونه روشن این رفتار را در جنایات رژیم صهیونیستی مشاهده می‌کنیم.

امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: به لطف و عنایت خداوند متعال، پیروزی‌هایی نصیب رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت شده است.

وی افزود: در روز‌های اخیر نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق به دستیابی به یک دستگاه پیشرفته و پیچیده متعلق به دشمن شد و مردم یمن نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند که نشان‌دهنده توانمندی و ایستادگی جبهه مقاومت در برابر دشمنان است.