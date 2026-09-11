باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی- سرهنگ میثم دینی در گفتوگو با خبرنگار ما درباره راه اندازی نخستین دبیرستان هوشمند پلیس در قم گفت: در استان قم در مرحله نخست ثبتنام برای سال تحصیلی جدید ، بیش از ۵۰۰ نفر متقاضی حضور در این دبیرستان بودند.
وی با بیان اینکه که پس از بررسی مدارک،دویست و ۷۸ نفر واجد شرایط ثبت نام شناخته شدند. که پس از انجام مراحل نهایی تخصصی، پزشکی و گزینش، در نهایت ۱۱۰ دانشآموز به عنوان پذیرفتهشدگان قطعی برای ثبتنام نهایی و تعیین رشته انتخاب شدند.
وی افزود:تحصیل در این دبیرستانها رایگان پیشبینی شده است و پذیرش دانشآموزان پسر از مقطع دوم متوسطه در سه رشته علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی انجام میشود.در نخستین مرحله، پذیرش از استانهای تهران، البرز و قم انجام شد.
معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان قم گفت:بر اساس اعلام فرمانده کل انتظامی کشور، راهاندازی دبیرستانهای پلیس در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته و قرار است این مدارس در ۸ استان کشور راهاندازی شوند.
معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی و جذب داوطلبان از طریق میزهای خدمت، مدارس، مساجد، مراکز پلیس و فضای مجازی در سطح استان انجام شد.
دبیرستانهای پلیس از امکانات آموزشی و رفاهی متنوعی برخوردار هستند؛ کلاسهای مجهز به فناوریهای نوین، آزمایشگاههای علمی و هوش مصنوعی، کارگاههای مهارتمحور، سالنهای تخصصی ورزشهای رزمی از جمله جودو و کاراته، سالن فوتسال، استخر شنا و زمین چمن فوتبال از جمله امکانات پیشبینیشده برای این مراکز است. همچنین سالن تیراندازی و آموزش تخصصی این مهارت زیر نظر مربیان مجرب برای دانشآموزان در نظر گرفته شده است.
گفتنی است نخستین دبیرستان شبانهروزی هوشمند پلیس با نام «سپهبد شهید محمد باقری» در تهران، در زمینی به مساحت بالغ بر ۳۵ هزار مترمربع و در هفت طبقه احداث شده است. این دبیرستان با ظرفیت نهایی ۱۲۰۰ دانشآموز، مجهز به کلاسهای هوشمند، آزمایشگاههای پیشرفته، مجموعه ورزشی، کتابخانه تخصصی و امکانات خوابگاهی است.