وزارت خارجه پاکستان با تأیید اجرایی شدن پیمان مکه، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای پاسخ به حملات انصارالله در چارچوب این پیمان وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه ضمن تأیید اجرایی شدن «پیمان دفاع مشترک مکه» میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، تصریح کرد که در شرایط کنونی هیچ گفت‌و‌گو یا برنامه‌ای برای اجرای پاسخ نظامی در چارچوب این معاهده در واکنش به حملات اخیر انصارالله به عربستان وجود ندارد.

سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد و در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پایبندی کشورش به تعهدات پیمان مکه پس از حملات انصارالله، گفت که در حال حاضر هیچ بحث و مذاکره‌ای در این خصوص در جریان نیست، اما پاکستان در زمان مناسب و طبق مفاد پیمان اقدام خواهد کرد.

حیدر خان با بیان اینکه پیمان مکه ماهیتی کاملاً دفاعی دارد و هدف اصلی آن ارتقای امنیت منطقه‌ای از طریق ایجاد بازدارندگی است، خاطرنشان کرد که اسلام‌آباد و ریاض علاوه بر این معاهده سه‌جانبه (که شامل ترکیه نیز می‌شود)، یک قرارداد دفاعی دوجانبه نیز با یکدیگر دارند. وی افزود که این سه کشور برای تکمیل جزئیات و سازوکار‌های اجرایی پیمان، نشست‌ها و رایزنی‌های منظمی در سطوح مختلف برگزار می‌کنند و اولویت در مرحله فعلی، تقویت هماهنگی و همکاری میان سه کشور بنیان‌گذار است تا پس از آن درباره احتمال پیوستن سایر کشور‌ها تصمیم‌گیری شود.

شفاف‌سازی وزارت خارجه پاکستان پس از اظهارات خواجه محمد آصف، وزیر دفاع این کشور، صورت می‌گیرد که تأکید کرده بود حملات به عربستان در زمره تعهدات دفاعی مندرج در پیمان مکه قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش، موضع اخیر اسلام‌آباد نشان‌دهنده تفکیک میان اجرایی شدن پیمان و پایبندی به آن با اتخاذ تصمیم فوری برای پاسخ نظامی است و هرگونه اقدام احتمالی آتی را به رویداد‌ها و مشاوره‌های آتی میان سه کشور مشروط می‌کند.

منبع: واع

برچسب ها: پاکستان و عربستان ، پیمان دفاعی ، انصارالله یمن
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