جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از سمت شمال به جنوب به علت تخلیه بار ترافیکی امروز یکطرفه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از سمت شمال به جنوب به علت تخلیه بار ترافیکی امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه یکطرفه شدند.

ترافیک در محور چالوس، هراز و سوادکوه اکنون سنگین می‌باشد.

بر اساس گزارش این مرکز محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

سایت WWW.۱۴۱.IR و نرم افزار تلفن همراه ۱۴۱ نیز همه اطلاعات لازم را در اختیار کاربران جاده‌ای قرار می‌دهد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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