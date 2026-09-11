باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبه نماز جمعه این هفته تبریز با تبریک چهارم ربیعالثانی سالروز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اظهار داشت:برنامه ایران جان که از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود فرصت بسیار خوبی برای معرفی ظرفیتهای استانهاست.
وی افزود:در این برنامه صداوسیما ظرفیت رسانهای خود را در اختیار هر استان قرار میدهد تا داشتهها، توانمندیها و ویژگیهای آن استان از طریق رادیو و تلویزیون به مردم ایران و حتی مخاطبان جهانی معرفی شود.
امام جمعه تبریز ادامه داد:آذربایجانشرقی نیز از بیستوچهارم ماه جاری میزبان این برنامه خواهد بود و لازم است همه کسانی که در این زمینه حرف، ایده و مطلبی برای ارائه دارند از این فرصت استفاده کنند.
وی با اشاره به تولید و ضبط برنامههای مختلف توسط صداوسیمای آذربایجانشرقی گفت: در این برنامهها باید از غیرت، شجاعت و توانمندی مردم آذربایجان گفته شود تا مردم ایران بیش از گذشته با این ظرفیتها آشنا شوند.
وی با اشاره به پیشینه فرهنگی، علمی، هنری و تاریخی آذربایجان شرقی اظهار کرد: مردم ایران، آذربایجان را با شهدای محراب، شهدای دفاع مقدس، شهدا، علما، عرفا و هنرمندان و همچنین با صلابت، شجاعت و غیرت مردم این خطه میشناسند و باید این ظرفیتها بیش از گذشته معرفی شود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل گفت:مردم آذربایجان همواره در حفظ تمامیت ارضی، وحدت و انسجام ملی نقشآفرین بودهاند.
امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی آذربایجان شرقی این استان را از قطبهای صنعتی، کشاورزی و تجاری کشور دانست.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: بارها بر مدیریت مصرف انرژی، برق، گاز و بهویژه بنزین تاکید کردهایم و همه باید در این زمینه همکاری کنند، اما مدیریت مصرف باید از خود دولت آغاز شود.
وی گفت:مدیریت مصرف نباید تنها از مردم مطالبه شود، بلکه دولت باید در مدیریت مصرف برق، گاز و بنزین و همچنین هزینههای جاری خود پیشگام باشد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل تاکید کرد:دولت باید در زمینه مدیریت مصرف پیشگام باشد و در کنار آن مردم نیز باید از اسراف پرهیز کنند چرا که اسراف از گناهان بزرگ است و همه باید در مصرف منابع کشور مراعات داشته باشند.
امام جمعه تبریز گفت:دولت باید گفتمان ما میتوانیم را در سطوح مختلف مدیریتی جاری و عملیاتی کند.
وی ادامه داد: تلاش برای تامین معیشت مردم، به ویژه حمایت از محرومان، تامین حقوق و معیشت کارمندان، بهداشت و درمان و نیروهای مسلح را انتظار داریم.
وی بر ضرورت تدوین قوانین متناسب با شرایط جنگی کشور تاکید کرد و گفت: مجلس باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه، قوانین لازم برای اداره کشور در شرایط جنگی، تقویت تابآوری مردم و حمایت از معیشت آنها را تدوین و بر اجرای آنها نظارت کند.
امام جمعه تبریز با اشاره به شرایط منطقه از رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن خواست در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با تاکید بر حمایت مردم ایران از جریان مقاومت اظهار کرد:رزمندگان منطقه بدانند که مردم ایران و آذربایجانشرقی پشتیبان آنان هستند.
وی با اشاره به نقش یمن در جبهه مقاومت افزود: مردم و رزمندگان یمن باید محکم و استوار به مسیر خود ادامه دهند و بدانند که از حمایت و دعای مردم برخوردار هستند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما