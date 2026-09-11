کارشناس هواشناسی گلستان از ثبت بارش ۶۶ میلی‌متری در شهرستان گالیکش طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، پارک ملی گلستان نیز حدود ۴۲ میلی‌متر بارندگی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی؛  معقولی گفت: بر اساس الگو‌های هواشناسی، روز‌های شنبه و یکشنبه گاهی افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه بارش‌ها محدود به ارتفاعات غربی استان خواهد بود و از نظر دمایی نیز در این مدت، بیشینه دمای هوا بین ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم هفته آینده، جو استان غالباً پایدار خواهد بود و روند دمای هوا نیز افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران
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