باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی؛ معقولی گفت: بر اساس الگو‌های هواشناسی، روز‌های شنبه و یکشنبه گاهی افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه بارش‌ها محدود به ارتفاعات غربی استان خواهد بود و از نظر دمایی نیز در این مدت، بیشینه دمای هوا بین ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم هفته آینده، جو استان غالباً پایدار خواهد بود و روند دمای هوا نیز افزایشی پیش‌بینی می‌شود.