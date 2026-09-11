مسئول فرهنگی پهپاد نیروی هوافضای سپاه جزئیات کشف پیکر شهید طاهرپور را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار سید حسین حیاتالغیبی در صداوسیمای مرکز لرستان با تشریح جزئیات کشف پیکر شهید طاهرپور اظهار کرد: عملیات جستوجو برای یافتن پیکر این شهید هشت روز ادامه داشت.
او بیان کرد: حدود ساعت ۱۱ صبح روز هشتم، خانواده شهید در محل شهادت و محل تجمع پیکر شهدا حضور یافتند و از نزدیک شرایط محل و روند عملیات جستوجو را مشاهده کردند.
مسئول فرهنگی پهپاد نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: حدود ساعت 2 بعدازظهر روز هشتم، پیکر شهید طاهرپور از زیر آوار پیدا شد و در همان لحظه این برداشت شکل گرفت که گویی شهید منتظر حضور خانوادهاش بودهاست.
حیاتالغیبی افزود: پیکر شهید طاهرپور پس از هشت روز ماندن زیر آوار و در گرمای تابستان، در شرایطی پیدا شد که سالم بود و هنگام خارجکردن آن، رایحهای خوش از پیکر احساس شد.
او با اشاره به روند شناسایی پیکر شهید طاهرپور اظهار کرد: بهدلیل سالها آشنایی و همکاری نزدیک با این شهید، هویت پیکر را تأیید کردم و برادر شهید نیز پس از حضور در محل، این شناسایی را تأیید کرد.
مسئول فرهنگی پهپاد نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ویژگیهای رفتاری شهید طاهرپور گفت: این شهید در دوران خدمت نسبت به دریافت حق مأموریت و اضافهکاری اهتمامی نداشت و زمانی که درباره پیگیری این امور با او صحبت میشد، تأکید میکرد که هدفش خدمت برای خداست.
حیاتالغیبی با بیان اینکه شهید طاهرپور همواره مقید بود که با وضو باشد، تأکید کرد: اخلاص، حضور مستمر در عرصه خدمت و انگیزه الهی در انجام وظایف از ویژگیهای بارز این شهید بود.