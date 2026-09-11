در مراسم جشن تولد جمعی از فرزندان شهریور ماهی شهدای جنگ تحمیلی سوم در مسجد مقدس جمکران از خانواده شهید سردار تنگسیری که متولد شهریور ماه است به نیابت از تمامی شهدای شهریور ماهی جنگ اخیر تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- هم زمان با تولد رهبر انقلاب امام مجتبی خامنه‌ای، جشن تولد ۱۴ نفر از فرزندان عزیز شهیدان نجفی، لرزنگنه، ابطحی، وزینی اکبر، حسنلو، عباسیان، کاظمی، رسولی، صداقت، یزدانیان و احمدی مینا که متولد شهریور ماه بودند، در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

در این مراسم مفرّح که با حضور خانواده های شهدای متولد شهریور، تولیت مسجد مقدس جمکران و جمعی از مسئولین استان قم در سالن شهید سلیمانی مسجد جمکران برگزار شد، یاد شهید تنگسیری فرمانده دلیر نیروی دریایی سپاه پاسداران که متولد شهریور است گرامی داشته شد و از دختر ایشان تقدیر گردید.

همچنین نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به حاج حسین کاجی که ایشان هم متولد شهریور است، اعطا شد.

فوت کردن شمع های کیک تولد که تصویر فرزندان شهدا به همراه پدر شهیدشان بر روی آن نقش بسته بود، حال و هوای خاصی به این جشن تولد داده بود.