کمیسیون اروپا با اختصاص ۶.۱ میلیارد یورو برای خرید تسلیحات و تجهیزات دفاعی مورد نیاز اوکراین موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیسیون اروپا امروز جمعه با تصویب بودجهای ۶.۱ میلیارد یورویی برای خرید تسلیحات به اوکراین موافقت کرد.
در این بیانیه آمده است: «کمیسیون اروپا موافقت کرده است که ۶.۱ میلیارد یوروی اضافی برای خرید محصولات دفاعی مختلف به اوکراین اختصاص دهد. این شامل پدافند هوایی، پدافند موشکی، مهمات، پهپادها و تجهیزات جنگ الکترونیک میشود.»
در این بیانیه آمده است که بودجه اختصاص یافته برای خرید سلاح از شرکتهای اتحادیه اروپا و اوکراین استفاده خواهد شد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص گفت: «به لطف این تصمیم، اوکراین همچنین قادر خواهد بود تجهیزات پاتریوت مورد نیاز خود را برای محافظت از آسمان خود خریداری کند.»
شایان ذکر است که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از آمریکا و متحدان اروپاییاش خواسته است که موشکهای دفاعی را در اختیار او قرار دهند و از بهار گذشته هشدار داده است که این موشکها رو به اتمام هستند و به او وعده داده شده است که به زودی این پشتیبانی ارسال خواهد شد.
با این حال، شرکای اروپایی زلنسکی بازگشتند و نگرانیهای خود را در مورد کمبود ذخایر دفاعی ابراز و تاکید کردند که با خرید سیستمهای دفاعی از واشنگتن از رژیم کییف حمایت خواهند کرد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از ارائه سیستمهای دفاعی به کییف خودداری کرد و خاطرنشان ساخت که کشورش به شدت به آنچه از آنها باقی مانده است نیاز دارد. ترامپ تاکید کرد که جو بایدن، سلف او، «مقادیر زیادی سلاح و مهمات به اوکراین داده است» و تولید واحدهای آن زمان زیادی طول خواهد کشید.
ترامپ همچنین از اعطای مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به زلنسکی خودداری کرد.
منبع: آر تی