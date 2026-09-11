معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، از کاهش زمان سفر برخی قطار‌های مسیر تهران ـ مشهد به ۸ ساعت خبر داد و گفت: هدف‌گذاری بلندمدت راه‌آهن، افزایش سرعت قطار‌ها در این مسیر به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، از کاهش زمان سفر برخی قطارهای مسیر تهران ـ مشهد به ۸ ساعت خبر داد و گفت: هدف‌گذاری بلندمدت راه‌آهن، افزایش سرعت قطارها در این مسیر به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است.

ذاکری اظهار کرد: در حال حاضر زمان سیر تعدادی از قطارهای مسیر تهران ـ مشهد به ۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، اما هدف‌گذاری بلندمدت ما این است که با اجرای پروژه‌های اصلاح و بهبود مسیر، سرعت قطارها را به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت افزایش دهیم.

وی افزود: یکی از پروژه‌های مهم در این زمینه که طی چند سال گذشته بلاتکلیف مانده بود، پروژه اصلاح و بهبود مسیر و افزایش سرعت قطارهای تهران ـ مشهد است که شرکت‌های خارجی نیز برای تأمین مالی و فاینانس آن اعلام آمادگی کرده بودند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به شرایط موجود کشور تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تأمین بخشی از منابع مالی، این پروژه را وارد مرحله اجرایی کنیم.

ذاکری ادامه داد: اقدامات اجرایی و عملی برای واگذاری پروژه اصلاح و بهبود مسیر تهران ـ مشهد و افزایش سرعت قطارها تا ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان سفر ریلی در مسیر تهران ـ مشهد و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی کشور داشته باشد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
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