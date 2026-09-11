باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بیتالله عبداللهی نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره الزام شرکتهای بورسی به انتشار اطلاعات مربوط به هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: شفافیت در این حوزه اقدام بسیار خوبی است، چرا که پیش از این الزام مشخصی برای اعلام جزئیات این منابع وجود نداشت و در بسیاری از موارد مشخص نبود منابعی که شرکتها باید در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کنند، واقعاً در همین مسیر تخصیص پیدا کرده یا خیر.
او افزود: وقتی میزان منابع، محل هزینهکرد و اقدامات انجامشده برای مردم مشخص باشد، امکان نظارت نیز افزایش پیدا میکند. طبیعتاً هر موضوعی که شفاف شود، زمینه برای تخلف، انحراف یا هزینهکرد خارج از هدف کاهش پیدا خواهد کرد و شرکتها نیز میدانند که عملکردشان قابل بررسی و مطالبه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً یک عنوان تشریفاتی باشد، تصریح کرد: شرکتهایی که در یک منطقه فعالیت اقتصادی و صنعتی دارند، از امکانات و ظرفیتهای آن منطقه استفاده میکنند و در مقابل باید نسبت به جامعه پیرامون خود نیز مسئول باشند. نمیشود شرکتی از ظرفیتهای یک منطقه استفاده کند، اما زمانی که نوبت به انجام مسئولیت اجتماعی میرسد، به دنبال راهی برای شانه خالی کردن از این تعهد باشد.
عبداللهی ادامه داد: بهخصوص در مناطقی که فعالیتهای صنعتی و معدنی میتواند بر محیط زیست، منابع طبیعی، راهها، آب و کیفیت زندگی مردم اثر بگذارد، مسئولیت اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر فعالیت یک مجموعه موجب آسیب یا ایجاد هزینه برای منطقه میشود، بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی باید برای جبران همین آثار و بهبود شرایط زندگی مردم اختصاص پیدا کند.
او با اشاره به ضرورت توجه شرکتها به زیرساختهای مناطق محل فعالیت خود گفت: ساخت یا تجهیز مدرسه، ایجاد مراکز درمانی، کمک به توسعه راهها و حملونقل، بهبود زیرساختهای آب و توجه به محیط زیست از جمله اقداماتی است که میتواند در قالب مسئولیت اجتماعی دنبال شود. مردم منطقه باید آثار حضور و فعالیت اقتصادی این شرکتها را در زندگی خود ببینند و احساس کنند که فعالیت یک مجموعه صرفاً برای کسب سود نبوده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مسئله مهم این است که شفافیت باید از مرحله اعلام عدد و رقم فراتر برود. باید مشخص شود هر شرکت چه میزان منابع برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته، این منابع دقیقاً در چه پروژهای هزینه شده و نتیجه آن برای مردم چه بوده است. اگر چنین اطلاعاتی بهصورت منظم منتشر شود، هم افکار عمومی امکان نظارت خواهد داشت و هم دستگاههای نظارتی میتوانند در صورت مشاهده انحراف، موضوع را پیگیری کنند.
عبداللهی بیان کرد: این اقدام اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند گام مهمی در کاهش فساد و جلوگیری از تخصیص نادرست منابع باشد. وقتی منابع و محل هزینهکرد آنها مشخص باشد، امکان اینکه منابع در مسیرهای نامرتبط مصرف شوند کمتر میشود و شرکتها نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود.
او در پایان گفت: اصل ابلاغ و ایجاد الزام برای شفافسازی این منابع، اقدام قابل تقدیری است، اما مهمتر از ابلاغ، اجرای آن است. باید از ظرفیتهای قانونی و نظارتی استفاده شود تا شرکتها صرفاً گزارش صوری ارائه نکنند و واقعاً به تعهدات خود عمل کنند. مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که منابع آن بهموقع و در محل درست هزینه شود و مردم و محیط زیست منطقه نیز آثار واقعی آن را مشاهده کنند.